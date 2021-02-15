Real Madrid'de Sergio Ramos ayrılıyor

Dünya devi Real Madrid'de bir devir sona eriyor. Sevilla alt yapısında yetiştikten sonra 2005/2006 sezonu başında dönemin ekonomik gerçeklerine göre bir hayli yüksek bir meblağ olan 27 milyon euroya Real Madrid'e transfer olan ve kulüpte 650'den fazla maça çıkıp 100 gol atan Sergio Ramos kulüpten ayrılma kararı aldı.

İspanyol medyasındaki haberlere göre; sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ramos, görüşmelerin iyi gitmemesi üzerine noktayı koydu, geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılma kararı aldı 34 yaşındaki tecrübeli isim için Manchetser Uhnited ile PSG'nin devreye girdiği belirtiliyor.

Real Madrid'in de, Ramos'un kariyerinde muhtemelen son sözleşmesini imzalayacak olmasından ötürü efsane oyuncuya büyük bir kontrat vermek istemediği iddia ediliyor.



