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Real Madrid'de Sergio Ramos ayrılıyor

15.02.2021 21:27 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'de Sergio Ramos ayrılıyor

2005 yılından bu yana Real Madrid forması giyen ve kulübün efsane oyuncularından biri konumuna gelen Sergio Ramos, kontrat görüşmlerinin tıkanmasının ardından kulüpten ayrılma kararı aldı. İspanyol medyasındaki haberlere göre başarılı oyuncunun kararından dönme ihtimali yok...

Dünya devi Real Madrid'de bir devir sona eriyor. Sevilla alt yapısında yetiştikten sonra 2005/2006 sezonu başında dönemin ekonomik gerçeklerine göre bir hayli yüksek bir meblağ olan 27 milyon euroya Real Madrid'e transfer olan ve kulüpte 650'den fazla maça çıkıp 100 gol atan Sergio Ramos kulüpten ayrılma kararı aldı.

İspanyol medyasındaki haberlere göre; sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ramos, görüşmelerin iyi gitmemesi üzerine noktayı koydu, geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılma kararı aldı 34 yaşındaki tecrübeli isim için Manchetser Uhnited ile PSG'nin devreye girdiği belirtiliyor.

Real Madrid'in de, Ramos'un kariyerinde muhtemelen son sözleşmesini imzalayacak olmasından ötürü efsane oyuncuya büyük bir kontrat vermek istemediği iddia ediliyor.


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