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Real Madrid'den Neymar için 300 milyon euro

12.04.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neymar'ın eski menajeri Wagner Ribeiro, Real Madrid'in Brezilyalı için 300 milyon Euro teklif ettiğini, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin reddettiğini açıkladı.

Real Madrid'den Neymar için 300 milyon euro

Fransız gazetesi L'équipe'e konuşan Wagner Ribeiro, "Neymar 13 yaşındayken, babası, o ve ben Real Madrid için deneme antrenmanlarına geldik. Madrid onu sevdi. O dönemde Santos Başkanı Marcelo Teixeira bana 840 bin Euro, Neymar'a da aylık 10 bin Euro teklif etti. Babası, Neymar'ın Brezilya'da kalmasının daha iyi olduğunu söyledi. Neymar da annesinden ve kardeşinden ayrı olma korkusundan dolayı ağladı" dedi.

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Ribeiro ayrıca Neymar'ın Barcelona'dan ayrılık sürecine de değindi ve "Florentino Perez, Neymar için Santos'a 40 milyon Euro ödemeye razıydı. Babası, Neymar'a sordu ama o Barcelona'yı istedi. Barcelona Başkanı Sandro Rossell, Neymar için bir menajer yolladı ve beni saf dışı bıraktılar. Paris Saint-Germain rüya takım kurmak istiyordu. Neymar'ı almak istediler. Neymar, Barcelona'da 11 milyon Euro kazanıyordu. PSG 26 teklif etti. Neymar, PSG'ye transfer olmak istemiyordu, Barça'da mutluydu. Ama en sonunda PSG 222 milyon bonservis, yıllık 36 milyon teklif ettiler." ifadelerini kullandı.

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Neymar'ın PSG ile sözleşme uzatmadan önce Real'e gitmeye yakın olduğunu belirten Ribeiro, "Paris Saint-Germain'le sözleşme uzatmadan önce Real Madrid'e yakındı. Madrid, 300 milyon Euro ödemeye hazırdı. Florentino Perez bana, "Nasser reddetti" dedi.


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Neymar
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