Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler'e Manchester City'den astronomik teklif! Fenerbahçe dört gözle transferi bekliyor...

Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun gelişiyle performansında gözle görülür şekilde artış olan Milli yıldızımız Arda Güler’e İngiliz devi Manchester City talip oldu. Yıldız oyuncuyu ısrarla kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Pep Guardiola’nın yönetime rapor verdiği iddia edildi.

TAM 100 MİLYON EURO!

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Manchester City, Arda Güler'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Manchester City yönetiminin yıldız oyuncu için tam 100 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bu transferi bitirmek istediği iddia edildi.

‘‘ONUN İÇİN ÇILDIRIYOR’’

Fichajes'in haberinin detayında; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın Arda Güler'i bir dokunuş ya da bir çalımla maçın kaderini değiştirebilecek eşsiz bir oyuncu olarak gördüğü ve onun için 'çıldırdığı' belirtilirken, Arda'nın yeteneklerinden "büyülendiği" ve sistemine mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına inandığı kaydedildi.

FENERBAHÇE PARA BEKLİYOR

Önceki sezonlarda Arda Güler’i 20 milyon euro bonservis bedeli, 10 milyon euro bonus ve sonraki satışından %20 payla Real Madrid’e satışını gerçekleştiren Fenerbahçe’de Arda Güler’in transferini dört gözle bekliyor. Sarı-lacivertli ekip yıldız oyuncunun olası 100 milyon euro satışı ile birlikte 20 milyon euro kazanç sağlayacağı belirtildi.