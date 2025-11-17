SPOR

Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler'e Manchester City'den astronomik teklif! Fenerbahçe dört gözle transferi bekliyor...

İspanya La Liga’nın dev kulüplerinden Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz devi Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola’nın Milli yıldızı çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi. City’nin bu transfer için 100 milyon euro değer biçtiği öğrenildi. İşte detaylar…

Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler'e Manchester City'den astronomik teklif! Fenerbahçe dört gözle transferi bekliyor...
Burak Kavuncu
Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun gelişiyle performansında gözle görülür şekilde artış olan Milli yıldızımız Arda Güler’e İngiliz devi Manchester City talip oldu. Yıldız oyuncuyu ısrarla kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Pep Guardiola’nın yönetime rapor verdiği iddia edildi.

TAM 100 MİLYON EURO!

Real Madrid in yıldız ismi Arda Güler e Manchester City den astronomik teklif! Fenerbahçe dört gözle transferi bekliyor... 1

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Manchester City, Arda Güler'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Real Madrid in yıldız ismi Arda Güler e Manchester City den astronomik teklif! Fenerbahçe dört gözle transferi bekliyor... 2

Manchester City yönetiminin yıldız oyuncu için tam 100 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bu transferi bitirmek istediği iddia edildi.

‘‘ONUN İÇİN ÇILDIRIYOR’’

Real Madrid in yıldız ismi Arda Güler e Manchester City den astronomik teklif! Fenerbahçe dört gözle transferi bekliyor... 3

Fichajes'in haberinin detayında; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın Arda Güler'i bir dokunuş ya da bir çalımla maçın kaderini değiştirebilecek eşsiz bir oyuncu olarak gördüğü ve onun için 'çıldırdığı' belirtilirken, Arda'nın yeteneklerinden "büyülendiği" ve sistemine mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına inandığı kaydedildi.

FENERBAHÇE PARA BEKLİYOR

Real Madrid in yıldız ismi Arda Güler e Manchester City den astronomik teklif! Fenerbahçe dört gözle transferi bekliyor... 4

Önceki sezonlarda Arda Güler’i 20 milyon euro bonservis bedeli, 10 milyon euro bonus ve sonraki satışından %20 payla Real Madrid’e satışını gerçekleştiren Fenerbahçe’de Arda Güler’in transferini dört gözle bekliyor. Sarı-lacivertli ekip yıldız oyuncunun olası 100 milyon euro satışı ile birlikte 20 milyon euro kazanç sağlayacağı belirtildi.

Canlı Skor

