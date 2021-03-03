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Real Madrid, Kylian Mbappe için kaynak yaratacak

03.03.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Real Madrid, Kylian Mbappe için kaynak yaratacak

İspanyol basınına göre Raphael Varane’ı 70 milyon Euro’ya Manchester United’a satmaya hazırlanan Real Madrid, böylece en büyük hedefi olan Kylian Mbappe için kaynak yaratacak.

Futbolda sezon sonu yaklaştıkça transfer kulisleri hareketleniyor. Son günlerde en çok konuşulan iddiaların başında Raphael Varane’ın Manchester United’a gideceği söylentisi yer alıyor. Manchester Evening News’un haberine göre, Real Madrid, Fransız savunma oyuncusunu İngiliz kulübüne satacak.

VARANE'IN SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

İspanyol devi ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan deneyimli stoper yeni anlaşma teklifini kabul etmedi. Yıldız defans oyuncusunu bedavaya kaptırmak istemeyen Real Madrid de Varane'ı bu yaz satarak para kazanmak istiyor.

TEK BAŞINA VARANE YETMİYOR

AS gazetesinde yer alan haberde, 2015'ten bu yana Beyaz Şimşekler’in formasını giyen Fransız oyuncunu M.United’a satışından 70 milyon Euro geleceği belirtildi. Real Madrid’in bu parayı ise en büyük hedefi olan Paris Saint-Germain’den Kylian Mbappe’nin transferi için kullanacağı ifade edildi. Tabii İspanyol devi, güncel piyasa değeri 180 milyon Euro olarak hesaplanan Fransız yıldız için Varane’dan gelecek paranın üzerine bir hayli koymak zorunda.

Bir başka iddia ise Raphael Varane’ın doğrudan Paris Saint-Germain’e satılarak karşılığında Mbappe için masaya oturulacağı. Bu durumda da Real Madrid’in takas dışında önemli bir miktar parayı göze çıkarması gerekecek.

DORTMUND HAALAND'IN ALTERNATİFİNİ BULDU

Avrupa transfer piyasasının diğer gözdesi Erling Haaland cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Eurosport’un haberine göre Borussia Dortmund, yıldız futbolcusunu daha fazla elinde tutamayacağının farkında. Hatta Norveçli golcünün sezon sonunda olası satışı sonrası veliahtı bile belirlendi. Habere göre Dortmund'un yıldızının yerini Sevilla’dan Youssef En-Nesyri ile dolduracak. Haaland’la ise Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City ve Chelsea gibi dev kulüpler pusuda bekliyor.

(AJANSSPOR)


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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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