Real Madrid'li Casemiro e-spor takımı kurdu, Case Esports doğdu!

e-Spor takımı kurmak son zamanların ilgi çeken adımlarından biri oldu. Hatta öyle ki bu furyaya son olarak futbolcular da katıldı. Geçtiğimiz aylarda efsane futbolcu David Beckham'ın da e-Spor'a yatırım yaptığını görmüştük. Şimdi ise Real Madrid'te futbol kariyerini sürdüren orta saha oyuncusu Casemiro, e-spor alanına girmiş bulunmakta.

CASEMİRO CASE ESPORTS'U RESMEN DUYURDU

Casemiro, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Case Esports'un kurulduğunu açıkladı. CS:GO'da mücadele edecek olan takımın üyeleri ise Casemiro tarafından duyurulmuş durumda. Buna göre Casemiro'nun takımı Case Esports'ta yer alacak oyuncular şöyle:

Felipe “delboNi” Delboni

Denis “dzt” Fischer

Paulo “land1n” Felipe

Yan “yepz” Pedretti

Vinicius “n1ssim” Pereira

CASE ESPORTS'UN HEDEFİ TURNUVALAR

Case Esports'un kurucusu olan Casemiro, ara sıra Twitch kanalında CS: Go yayınlarıyla boy gösteriyor. Yani kendisinin e-spor ile arası oldukça iyi. Ülkesinin ünlü e-spor oyuncularıyla da tanışıklığı bulunan Casemiro, şimdi ise resmen takımıyla turnuvalarda mücadele edecek.

