Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. eSpor
  4. Real Madrid'li Casemiro e-spor takımı kurdu, Case Esports doğdu!

Real Madrid'li Casemiro e-spor takımı kurdu, Case Esports doğdu!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
ESPOR  | Son Güncelleme

Real Madrid'in başarılı orta saha oyuncusu Casemiro, Case Esports adında bir e-spor takımı kurdu. CS:GO mücadelelerinde sahne alacak Casemiro'nun takımı Case Esports'un oyuncuları da Casemiro tarafından resmen açıklandı.

Real Madrid'li Casemiro e-spor takımı kurdu, Case Esports doğdu!

e-Spor takımı kurmak son zamanların ilgi çeken adımlarından biri oldu. Hatta öyle ki bu furyaya son olarak futbolcular da katıldı. Geçtiğimiz aylarda efsane futbolcu David Beckham'ın da e-Spor'a yatırım yaptığını görmüştük. Şimdi ise Real Madrid'te futbol kariyerini sürdüren orta saha oyuncusu Casemiro, e-spor alanına girmiş bulunmakta.

İlk e-spor temalı filmin başrolü ona emanetİlk e-spor temalı filmin başrolü ona emanet

CASEMİRO CASE ESPORTS'U RESMEN DUYURDU

Casemiro, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Case Esports'un kurulduğunu açıkladı. CS:GO'da mücadele edecek olan takımın üyeleri ise Casemiro tarafından duyurulmuş durumda. Buna göre Casemiro'nun takımı Case Esports'ta yer alacak oyuncular şöyle:

  • Felipe “delboNi” Delboni
  • Denis “dzt” Fischer
  • Paulo “land1n” Felipe
  • Yan “yepz” Pedretti
  • Vinicius “n1ssim” Pereira

CASE ESPORTS'UN HEDEFİ TURNUVALAR

Case Esports'un kurucusu olan Casemiro, ara sıra Twitch kanalında CS: Go yayınlarıyla boy gösteriyor. Yani kendisinin e-spor ile arası oldukça iyi. Ülkesinin ünlü e-spor oyuncularıyla da tanışıklığı bulunan Casemiro, şimdi ise resmen takımıyla turnuvalarda mücadele edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in sünnet komedisi!Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in sünnet komedisi!
Türkiye Büyük Finali'nde şampiyon belli oldu!Türkiye Büyük Finali'nde şampiyon belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Matrix 4'te neler oluyor?
Matrix 4'te neler oluyor?
Yeni moda artık bu: Filmleri genişletiyorlar!
Yeni moda artık bu: Filmleri genişletiyorlar!
Koronavirüsten kaçanlar soluğu burada alıyor!
Koronavirüsten kaçanlar soluğu burada alıyor!
Yeniden birlikteler!
Yeniden birlikteler!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
PUBG Mobile Sunucu Doğrulama Hatası
PUBG Mobile Sunucu Doğrulama Hatası
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
PUBG Mobile askeri üs bölgesi nerede?
PUBG Mobile askeri üs bölgesi nerede?
PUBG Lite mikrofon nasıl açılır?
PUBG Lite mikrofon nasıl açılır?
PUBG sistem gereksinimleri ve yeni oyuncular için taktikler
PUBG sistem gereksinimleri ve yeni oyuncular için taktikler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk e-spor temalı filmin başrolü ona emanet
İlk e-spor temalı filmin başrolü ona emanet
Türkiye Büyük Finali’nde şampiyon Papara SuperMassive!
Türkiye Büyük Finali'nde şampiyon belli oldu!
David Beckham'dan Guild Esports'a 480 bin Pound'luk yatırım!
David Beckham'ın gözü bu kez futbolda değil! İşte yeni yatırımı
Brian Corrigan ile PUBG Season 7 Ranked Mode üzerine röportaj
Brian Corrigan ile PUBG Season 7 Ranked Mode üzerine röportaj
PCS Europe Charity Showdown kazananları belli oldu
PCS Europe Charity Showdown kazananları belli oldu
Riot Games, Sihirdar Vadisi Arena Sancaklarını duyurdu
Riot Games, Sihirdar Vadisi Arena Sancaklarını duyurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.