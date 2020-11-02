Real Madrid'li Casemiro e-spor takımı kurdu, Case Esports doğdu!

e-Spor takımı kurmak son zamanların ilgi çeken adımlarından biri oldu. Hatta öyle ki bu furyaya son olarak futbolcular da katıldı. Geçtiğimiz aylarda efsane futbolcu David Beckham'ın da e-Spor'a yatırım yaptığını görmüştük. Şimdi ise Real Madrid'te futbol kariyerini sürdüren orta saha oyuncusu Casemiro, e-spor alanına girmiş bulunmakta.
Casemiro, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Case Esports'un kurulduğunu açıkladı. CS:GO'da mücadele edecek olan takımın üyeleri ise Casemiro tarafından duyurulmuş durumda. Buna göre Casemiro'nun takımı Case Esports'ta yer alacak oyuncular şöyle:
Hoy ya somos más grandes, hoy nace @CaseEsports mi propio equipo de CSGO formado por @yanyepz, @dztfps, @delbonifps, @land1ncs y @n1ssimV. #WelcomeCaseEsports pic.twitter.com/JgMFNGGzD7— Casemiro (@Casemiro) October 29, 2020
Case Esports'un kurucusu olan Casemiro, ara sıra Twitch kanalında CS: Go yayınlarıyla boy gösteriyor. Yani kendisinin e-spor ile arası oldukça iyi. Ülkesinin ünlü e-spor oyuncularıyla da tanışıklığı bulunan Casemiro, şimdi ise resmen takımıyla turnuvalarda mücadele edecek.
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