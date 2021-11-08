YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Reçelden farkı sağlığa katkısı! Bu marmelat tariflerini deneyince duramayacaksınız

Reçelden farkı sağlığa katkısı! Bu marmelat tariflerini deneyince duramayacaksınız

08.11.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez öğelerinden biri de marmelatlar. Reçel ailesinden olan marmelatlar, meyvelerden aldığı renklerle sofralara hoş bir görünüm katar. İçerdiği vitaminler sayesinde oldukça sağlıklı bir yiyecek olan marmelat, farklı aromalarıyla hemen hemen herkesin damak zevkine hitap eder. İşte karşınızda kahvaltı sofralarınızı renklendirecek lezzetli marmelat tarifleri...

Reçelden farkı sağlığa katkısı! Bu marmelat tariflerini deneyince duramayacaksınız

Bilindiği üzere marmelatlar, taze veya kuru meyvelerin rendelendikten sonra şekerle kaynatılmasından oluşur. Reçelden farkı ise daha katı bir yapıda olmasıdır. Yediden yemişe neredeyse herkesin bayılarak yediği marmelatlar, yağsız oluşuyla ve vitaminler bakımından zengin yapısıyla sağlığa da iyi gelir. İşte birbirinden kolay ve lezzetli marmelat tarifleri...

AYVA MARMELATI

MALZEMELER

  • 5 tane orta boy ayva

  • 500 ml su

  • 800 gram (4 su bardağı) toz şeker

  • Bir tane limonun suyu

  • 1 adet çubuk tarçın

  • 5 karanfil

HAZIRLANIŞI

  • Uç kısımlarını aldığınız ayvaları dört eşit parçaya bölün. Göbek kısımlarını temizleyin ve çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir tülbente sarın.

  • Ayvaları limon suyunda kısa bir süre bekletin.

  • Derin bir tencereye toz şeker ve suyu alın.

  • Rendenin kalın kısmıyla rendelediğiniz ayvaları da tencereye atın ve karıştırın.

  • Tülbentteki ayva çekirdeklerini de tencereye atın ve karışımı kaynamaya bırakın.

  • Yaklaşık 10-12 dakika sonra kaynamaya başlayan karışımın altını kısın.

  • Karanfil ve çubuk tarçını da ekleyin.

  • Kıvam alıp koyulaşana kadar kısık ateşte pişmeye bırakın.

  • Karanfil ve çubuk tarçını pişirme işleminin sonuna doğru tencereden alın.

  • Son olarak limon suyu kattığınız karışımı bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın.

  • Ilık hale gelen marmelatı temiz kavanozlara alın. Tamamen soğuduğunda kapaklarını kapatıp ısı ve ışık geçirmeyen bir yere koyun.

NAR MARMELATI

MALZEMELER

  • 1 adet ayıklanmış nar

  • 2.5 su bardağı toz şeker

  • 2 adet narın suyu

  • Yarım limonun suyu

HAZIRLANIŞI

  • Nar suyu ve şekeri derin bir tencerede kaynatmaya başlayın.

  • Şeker eriyince hafif çektirin. Üzerindeki köpükleri kevgirle alın.

  • Narı da ekleyin ve kaynadığı anda limon suyu katarak marmelat kıvamına gelinceye kadar 1-2 dakika daha kaynatın.

  • Pürüzsüz bir kıvam için blender kullanabilir ya da taneli haliyle kavanozlara aktarabilirsiniz.

  • Kavanozun kapağını kapatın ve oda sıcaklığına gelinceye kadar bekleyin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyorProf. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyor
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Ünlü aşçıların vazgeçilmezi! Brunch sevenler bu tarife bayılıyorÜnlü aşçıların vazgeçilmezi! Brunch sevenler bu tarife bayılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Ufak gibi görünse de yemeklerin lezzetini kaçıran hatalar

Ufak gibi görünse de yemeklerin lezzetini kaçıran hatalar

Çay saatinizin vazgeçilmezi olacak! Bu tarif ağzınızı sulandıracak

Çay saatinizin vazgeçilmezi olacak! Bu tarif ağzınızı sulandıracak

Ünlü aşçıların vazgeçilmezi! Brunch sevenler bu tarife bayılıyor

Ünlü aşçıların vazgeçilmezi! Brunch sevenler bu tarife bayılıyor

Ayvayla yapabileceğiniz birbirinden güzel tarifler

Ayvayla yapabileceğiniz birbirinden güzel tarifler

İlginizi Çekebilir

Mutfağınıza şık ve kullanışlı bir tavsiyemiz var

Mutfağınıza şık ve kullanışlı bir tavsiyemiz var

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.