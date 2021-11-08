Reçelden farkı sağlığa katkısı! Bu marmelat tariflerini deneyince duramayacaksınız

Bilindiği üzere marmelatlar, taze veya kuru meyvelerin rendelendikten sonra şekerle kaynatılmasından oluşur. Reçelden farkı ise daha katı bir yapıda olmasıdır. Yediden yemişe neredeyse herkesin bayılarak yediği marmelatlar, yağsız oluşuyla ve vitaminler bakımından zengin yapısıyla sağlığa da iyi gelir. İşte birbirinden kolay ve lezzetli marmelat tarifleri...

AYVA MARMELATI

MALZEMELER

5 tane orta boy ayva

500 ml su

800 gram (4 su bardağı) toz şeker

Bir tane limonun suyu

1 adet çubuk tarçın

5 karanfil

HAZIRLANIŞI

Uç kısımlarını aldığınız ayvaları dört eşit parçaya bölün. Göbek kısımlarını temizleyin ve çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir tülbente sarın.

Ayvaları limon suyunda kısa bir süre bekletin.

Derin bir tencereye toz şeker ve suyu alın.

Rendenin kalın kısmıyla rendelediğiniz ayvaları da tencereye atın ve karıştırın.

Tülbentteki ayva çekirdeklerini de tencereye atın ve karışımı kaynamaya bırakın.

Yaklaşık 10-12 dakika sonra kaynamaya başlayan karışımın altını kısın.

Karanfil ve çubuk tarçını da ekleyin.

Kıvam alıp koyulaşana kadar kısık ateşte pişmeye bırakın.

Karanfil ve çubuk tarçını pişirme işleminin sonuna doğru tencereden alın.

Son olarak limon suyu kattığınız karışımı bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın.

Ilık hale gelen marmelatı temiz kavanozlara alın. Tamamen soğuduğunda kapaklarını kapatıp ısı ve ışık geçirmeyen bir yere koyun.

NAR MARMELATI

MALZEMELER

1 adet ayıklanmış nar

2.5 su bardağı toz şeker

2 adet narın suyu

Yarım limonun suyu

HAZIRLANIŞI