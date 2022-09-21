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Recep İvedik 4 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimler?

21.09.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınan Recep İvedik serisinin dördüncü filmi olan Recep İvedik 4, komedi filmleri denilince akla ilk gelen yapımlar arasında yer aldı. Şahan Gökbakar'ın hem yazıp hem de oynadığı Recep İvedik 4 filmi, zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor. Peki Recep İvedik 4 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Recep İvedik 4 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Komedi türündeki Recep İvedik 4 filminin başrollerinde Şahan Gökbakar, Ali İhsan Varol, İrfan Kangı gibi oyuncular yer alıyor. 2014'te vizyona giren film yaklaşık 72 milyon TL hasılat elde etti. Film, Maldivler'in Robinson ve Fun adlı adalarında çekildi. İşte Recep İvedik 4 filminin konusu ve oyuncuları...

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?

Küçüklüğünden beri futbol oynadığı sahanın müteahhite satıldığı öğrenen Recep İvedik, bu arsayı geri almak için maceraya girişir. Girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan İvedik en sonunda, büyük ödüllü ada yarışmasına başvurur. Filmde, Recep İvedik'in ada macerası işlenir.

Recep İvedik 4 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar-Recep İvedik
Ali İhsan Varol
İrfan Kangı-İrfan Bey (Issız ada sunucusu)
Cem Korkmaz-Halil İbrahim
Halil İbrahim Yılmaz-Necati
Barış Bulut-Taylan
Gülşah Yanaş-Gaye
Berna Üçkaleler-Simge
Aziz Karakaya-Apaçi Serkan
Ekrem Aral Tuna-Arif
Ece İncebay-Aslıhan
Caner Tanrıverdi-Cenk
Serkan Sağdıç-Burak


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Şahan Gökbakar recep ivedik 4
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