Recep İvedik 4 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Komedi türündeki Recep İvedik 4 filminin başrollerinde Şahan Gökbakar, Ali İhsan Varol, İrfan Kangı gibi oyuncular yer alıyor. 2014'te vizyona giren film yaklaşık 72 milyon TL hasılat elde etti. Film, Maldivler'in Robinson ve Fun adlı adalarında çekildi. İşte Recep İvedik 4 filminin konusu ve oyuncuları...

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?

Küçüklüğünden beri futbol oynadığı sahanın müteahhite satıldığı öğrenen Recep İvedik, bu arsayı geri almak için maceraya girişir. Girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan İvedik en sonunda, büyük ödüllü ada yarışmasına başvurur. Filmde, Recep İvedik'in ada macerası işlenir.

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar-Recep İvedik

Ali İhsan Varol

İrfan Kangı-İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz-Halil İbrahim

Halil İbrahim Yılmaz-Necati

Barış Bulut-Taylan

Gülşah Yanaş-Gaye

Berna Üçkaleler-Simge

Aziz Karakaya-Apaçi Serkan

Ekrem Aral Tuna-Arif

Ece İncebay-Aslıhan

Caner Tanrıverdi-Cenk

Serkan Sağdıç-Burak



