Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? Recep İvedik 5 oyuncuları kimlerdir?

Recep İvedik 5 filmi, 2017 yılında vizyona giren bir Türk yapımıdır. Recep İvedik 5 gişede 85.986.157 TL hasılat elde etmiştir. Recep İvedik 5 filminin yönetmenliğini Togan Gökbakar yaparken senaryosunu da Şahan Gökbakar ile Togan Gökbakar birlikte kaleme almıştır. İşte merak edilen Recep İvedik 5 filmi konusu ve oyuncu kadrosu!
Recep İvedik serisinin beşinci filmi olan Recep İvedik 5 yapımında Recep, bu sefer yanındaki ekiple birlikte yarım kalan önemli bir işi tamamlamak için yollara çıkıyor. Çeşitli spor dallarında profesyonel olarak yarışan genç sporcuları müsabakalara taşımakla görevli olan Recep İvedik, kaş yaparken yine göz çıkartıyor ve Türkiye'yi atletizm, boks, güreş vb. sporlarda temsil etmek Recep İvedik ve ekibine kalmıştır.
Recep İvedik 5 filminin çekimleri İstanbul, Antalya ve Üsküp'te gerçekleşmiştir.
Recep İvedik - Şahan Gökbakar
Akif - Orkan Varan
Kafile Başkanı Hakan - Deniz Ceylan
Nurullah - Nurullah Çelebi
Atlet Zeynep - Zeynep Demirtaş
Güreşçi Sümeyya - Sümeyya Sezer
Gülleci Merve - Merve Boğa
Yüksek Atlamacı Miray - Miray Akbulut
Yüzücü Kübra - Kübra Yılmaz
Sırıkla Atlamacı Merve - Merve Başkaya
Ritmik Jimnastikçi Zeynep - Zeynep Küsem
Zıp Zıp Orhan - Şahabettin Karabulut
Jan Klod Adnan - Gönen Fatih Yemez
Biberli Hasan - Murat Bölücek
Kuleci Erdal - Ümit Özkurt
Beton Adem - Hüseyin Baycur
Nikolay - Serghei Dragan
Eurasia Baş Hakemi - Tanfer Yaşar German
Spiker - Alper Üstündağ
Niko - Koray Alpay
Rodeo Sunucusu - Ayşe Gülerman
Kültür Yemeği Sunucusu - Hüseyin Yılmaz Sütçü
İmam - Murat Yılancı
Yenge - Ayşegül Alptekin
Kısa Adam - Adem Çınar
Doktor - Murat OrMiyak
Helvacı Kadın - Ayfer Kızıl
Kara Ambar Kamyoncular Derneği Şefi - Selahattin Mutlu
Kara Ambar Kamyoncular Derneği Aşçısı - Yurdaer Tosun
Salih Abi - Orhan Sertsoy
Rus Kızlar - Evgenia Malysheva, Inessa Batazhenko
Sirtakici - Fırat Korkmaz
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