Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? Recep İvedik 5 oyuncuları kimlerdir?

Recep İvedik 5 filmi, 2017 yılında vizyona giren bir Türk yapımıdır. Recep İvedik 5 gişede 85.986.157 TL hasılat elde etmiştir. Recep İvedik 5 filminin yönetmenliğini Togan Gökbakar yaparken senaryosunu da Şahan Gökbakar ile Togan Gökbakar birlikte kaleme almıştır. İşte merak edilen Recep İvedik 5 filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik serisinin beşinci filmi olan Recep İvedik 5 yapımında Recep, bu sefer yanındaki ekiple birlikte yarım kalan önemli bir işi tamamlamak için yollara çıkıyor. Çeşitli spor dallarında profesyonel olarak yarışan genç sporcuları müsabakalara taşımakla görevli olan Recep İvedik, kaş yaparken yine göz çıkartıyor ve Türkiye'yi atletizm, boks, güreş vb. sporlarda temsil etmek Recep İvedik ve ekibine kalmıştır.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 5 filminin çekimleri İstanbul, Antalya ve Üsküp'te gerçekleşmiştir.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Recep İvedik - Şahan Gökbakar

Akif - Orkan Varan

Kafile Başkanı Hakan - Deniz Ceylan

Nurullah - Nurullah Çelebi

Atlet Zeynep - Zeynep Demirtaş

Güreşçi Sümeyya - Sümeyya Sezer

Gülleci Merve - Merve Boğa

Yüksek Atlamacı Miray - Miray Akbulut

Yüzücü Kübra - Kübra Yılmaz

Sırıkla Atlamacı Merve - Merve Başkaya

Ritmik Jimnastikçi Zeynep - Zeynep Küsem

Zıp Zıp Orhan - Şahabettin Karabulut

Jan Klod Adnan - Gönen Fatih Yemez

Biberli Hasan - Murat Bölücek

Kuleci Erdal - Ümit Özkurt

Beton Adem - Hüseyin Baycur

Nikolay - Serghei Dragan

Eurasia Baş Hakemi - Tanfer Yaşar German

Spiker - Alper Üstündağ

Niko - Koray Alpay

Rodeo Sunucusu - Ayşe Gülerman

Kültür Yemeği Sunucusu - Hüseyin Yılmaz Sütçü

İmam - Murat Yılancı

Yenge - Ayşegül Alptekin

Kısa Adam - Adem Çınar

Doktor - Murat OrMiyak

Helvacı Kadın - Ayfer Kızıl

Kara Ambar Kamyoncular Derneği Şefi - Selahattin Mutlu

Kara Ambar Kamyoncular Derneği Aşçısı - Yurdaer Tosun

Salih Abi - Orhan Sertsoy

Rus Kızlar - Evgenia Malysheva, Inessa Batazhenko

Sirtakici - Fırat Korkmaz

