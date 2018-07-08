Recep İvedik 6 ne zaman vizyona giriyor? Şahan Gökbakar açıkladı

Gişe rekorları kıran 'Recep İvedik' serisinin 6'ncı filmi için hazırlıklarını sürdüren başarılı komedyen, sosyal medya üzerinden "Şahan Gökbakar'dan Recep'in Yeni Macerası" yazılı görselle birlikte vizyon tarihini açıkladı.

Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisinin 6'ncı filmini "Geliyor Recep" notuyla instagram hesabından duyurdu. 'Recep İvedik 6' filmi, Şubat 2019'da sinema salonlarında olacak.

Ünlü komedyenin paylaşımında; 'Recep İvedik' karakterinin giydiği gömleğin bir gorilin elinde olması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifa kaybeden görüntüsü filmin senaryosu hakkında ipuçları verdi.





