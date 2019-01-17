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Recep İvedik 6’nın vizyon tarihi belli oldu

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SİNEMA TV  | 17.01.2019 08:33 | Son Güncelleme

Sinema krizi devam ederken Şahan Gökbakar cephesinden sürpriz bir gelişme yaşandı. Gökbakar ve Çamaşırhane Film, UIP ile anlaşarak filmin dağıtımcısını değiştirdi.

Recep İvedik 6’nın vizyon tarihi belli oldu

Mars Group ve yapım şirketleri arasındaki tartışma sonrasında, Organize İşler: Sazan Sarmalı, Karakomik Filmler ve Recep İvedik 6'nın akıbeti merakla beklenir olmuştu. Konuyla ilgili yeni dönemde ne gibi gelişmeler yaşanacağı merakla beklenirken, ilk somut gelişme Çamaşırhane Film ve Şahan Gökbakar cephesinden geldi.

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Şahan Gökbakar, resmi Instagram hesabı aracılığıyla filmin afişini paylaşarak 'Yakında Sinemalarda!' etiketini kullanmıştı. Bugün ise Çamaşırhane'nin, bir Paramount Pictures ve Universal Pictures iştiraki olan UIP Dağıtım ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Bu gelişmeyle birlikte merakla beklenen Recep İvedik 6’nın vizyon tarihi de belli oldu.

UIP Türkiye, resmi web sitesi aracılığı ile Recep İvedik 6'nın 8 Şubat'ta vizyona girecek filmler arasında olduğunu onayladı.

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Anahtar Kelimeler:
şahan gökbakar Çamaşırhane Film Recep İvedik 6

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