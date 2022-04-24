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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar müjdeyi verdi!

24.04.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok izlenen komedi filmleri arasında yer alan Recep İvedik'in 7. bölümü bir süredir bekleniyordu. Recep İvedik film serisinde, Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik karakterinin başına gelen komik olaylar işleniyor. Peki Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar müjdeyi verdi!

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar müjdeyi verdi!

İlk olarak 2008 yılında çıkan Recep İvedik filmi oldukça beğenildi. Yıllar içerisinde devamı gelen Recep İvedik serisi en son 2019'da çekildi. Recep İvedik 7 merakla beklenirken filmin başrolü Şahan Gökbakar'dan açıklama geldi.

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şahan Gökbakar sosyal medya üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin, "Recep İvedik 7 ne zaman çıkıyor?" sorusuna Gökbakar, "Kasım civarı" yanıtı verdi. Recep İvedik 7 çekimleri için kolların sıvandığı konuşuluyor.

Recep İvedik 7 ne zaman? Şahan Gökbakar müjdeyi verdi!

RECEP İVEDİK KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Recep İvedik filminin konusu ve oyuncuları bölümden bölüme değişiyor. Her bölümde, Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik karakterinin başına gelen olaylar anlatılıyor. Recep İvedik serisi her bölümüyle seyirciden büyük ilgi gördü.

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Şahan Gökbakar
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