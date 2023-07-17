RECEP İVEDİK KONUSU VE OYUNCULARI! Recep İvedik filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Recep İvedik'in macerası, cüzdanını düşüren adama cüzdanını geri vermek istemesiyle başlar. Recep İvedik film serisi, vizyona girdiği andan bu yana geniş kitleler tarafından ilgi görüyor. Recep İvedik, Türkiye'de ilk 3 gününde en çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sıraya yerleşmiştir. İşte Recep İvedik filmi hakkında detaylar...

RECEP İVEDİK KONUSU NEDİR?

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya'ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. İş adamının ısrarlarına rağmen Recep İvedik ne para almayı kabul eder ne de otelde kalmayı... Fakat tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel'in bir tur otobüsünden indiğini fark eder. Artık Recep İvedik'in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmek... Recep İvedik'in asıl keyifli tatil macerası bundan sonra başlayacaktır.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Fatma Toptaş - Sibel

Tuluğ Çizgen - Damla

Lemi Filozof - Fazıl

Hakan Bilgin - Erim

Vural Buldu - Muhsin Başaran

Volkan Cal - Murat

Sevgi Berna Biber - Ezgi

Somer Karvan - Ersin

İsmail Hakkı Ürün - Mahmut

Hakan Akın - Halil

Ertunç Şenkay - Hakan

Zeynep Aydemir - Müge

RECEP İVEDİK NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Kahkaha tufanı Recep İvedik filmi 21 Şubat 2008'de vizyona girmiştir. Filmin çekildiği otel Otel Antalya Manavgat’ta Titreyengöl mevkiinde bulunuyor.



