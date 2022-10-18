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Recep İvedik ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kim?

18.10.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik film serisi oldukça sevilen ve geniş bir kitleye sahip olan filmler arasında yer alıyor. Yakında 7. filmi vizyona girecek olan Recep İvedik'in ilk filmi bu akşam fox tv ekranlarında yayınlanacak. Filmi tekrar izlemek veya ilk kez seyredecek olanlar Recep İvedik filmi hakkındaki merak edilen soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Peki, Recep İvedik ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kim? İşte yanıtları...

Recep İvedik ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kim?

Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınan Recep İvedik serisi komedi filmleri denilince akla ilk gelen yapımlar arasında yer alıyor. 21 Şubat 2008'de vizyona giren Recep İvedik filmi 30.172.530,00 TL hasılat elde etmiştir. İlk üç gününde 791.536 kişi tarafından izlenen Recep İvedik, Türkiye'de ilk 3 gününde en çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sıraya yerleşmiştir.17 günde 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlenmiştir.

RECEP İVEDİK KONUSU NEDİR?

Recep İvedik, sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür ancak Sibel onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder. Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşar.

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RECEP İVEDİK OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar-Recep İvedik
Fatma Toptaş-Sibel
Tuluğ Çizgen-Damla
Lemi Filozof-Fazıl
Hakan Bilgin-Erim
Vural Buldu-Muhsin
Volkan Cal-Murat
Sevgi Berna Biber-Ezgi
Somer Karvan-Ersin
İsmail Hakkı Ürün-Mahmut
Hakan Akın-Halil
Ertunç Şenkay-Hakan
Zeynep Aydemir-Müge
Burcu Sülün-Ahmet
Mehmet Güler-İbrahim
Yakup Yavru-Süper Mario
Batuhan Ergün-Recep İvedik (Recep'in küçüklüğü)
Merve Mutlu-Sibel (Sibel'in küçüklüğü)
Mehmet Yumurtacı-Salih
Ferhat Uçar-Emre
Nedim Doğan-Oğuzhan
Serkan Altuniğne-Serdar
Cenk Turanlı-Can
Okan Özden-Ömer
Serkan Güler-Sercan
Kaya Gürel-Onur
Murat Akdağ-Doğan
Gamze İnci Gizem Resepsiyonist
Asiye Dinçsoy-Anrator Senpanor
Sevcan İrşi-Sermalican
Gözde Demirbilek-Gözdeliman
Selçuk Şireci-Erkan
Baran Şahin-Mehmet
Kaan Önal-Efe

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