Recep İvedik ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kim?

Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınan Recep İvedik serisi komedi filmleri denilince akla ilk gelen yapımlar arasında yer alıyor. 21 Şubat 2008'de vizyona giren Recep İvedik filmi 30.172.530,00 TL hasılat elde etmiştir. İlk üç gününde 791.536 kişi tarafından izlenen Recep İvedik, Türkiye'de ilk 3 gününde en çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sıraya yerleşmiştir.17 günde 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlenmiştir.

RECEP İVEDİK KONUSU NEDİR?

Recep İvedik, sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür ancak Sibel onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder. Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşar.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar-Recep İvedik

Fatma Toptaş-Sibel

Tuluğ Çizgen-Damla

Lemi Filozof-Fazıl

Hakan Bilgin-Erim

Vural Buldu-Muhsin

Volkan Cal-Murat

Sevgi Berna Biber-Ezgi

Somer Karvan-Ersin

İsmail Hakkı Ürün-Mahmut

Hakan Akın-Halil

Ertunç Şenkay-Hakan

Zeynep Aydemir-Müge

Burcu Sülün-Ahmet

Mehmet Güler-İbrahim

Yakup Yavru-Süper Mario

Batuhan Ergün-Recep İvedik (Recep'in küçüklüğü)

Merve Mutlu-Sibel (Sibel'in küçüklüğü)

Mehmet Yumurtacı-Salih

Ferhat Uçar-Emre

Nedim Doğan-Oğuzhan

Serkan Altuniğne-Serdar

Cenk Turanlı-Can

Okan Özden-Ömer

Serkan Güler-Sercan

Kaya Gürel-Onur

Murat Akdağ-Doğan

Gamze İnci Gizem Resepsiyonist

Asiye Dinçsoy-Anrator Senpanor

Sevcan İrşi-Sermalican

Gözde Demirbilek-Gözdeliman

Selçuk Şireci-Erkan

Baran Şahin-Mehmet

Kaan Önal-Efe

