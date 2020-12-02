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Reçeteye yazan doktor bile var! Udi hindi yağına yoğun ilgi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 02.12.2020 08:27 | Son Güncelleme:
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Reçeteye yazan doktor bile var! Udi hindi yağına yoğun ilgi

Koronavirüs vakalarının her geçen gün artmasıyla birlikte vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını arıyor. Bu zor süreçte aktarlara koşanlar, udi hindi yağına yoğun ilgi gösteriyorlar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının hızla yayılması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlara olan ilgiyi arttırdı. Vaka sayılarının hızla yükselişe geçtiği Kocaeli’de de vatandaşların yoğun ilgisi sonrasında aktarlar, bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için udi hindi yağını tavsiye ediyor.

Udi hindi tozu, saf zeytinyağı, bal, zencefil, tarçın ve limon karışımından yapılan Udi Hindi yağı, bağışıklığı güçlendirmeye olan etkisi nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

'UDİ HİNDİNİN YAĞINI ÜRETİYORUZ'

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde udi hindi yağını üreterek vatandaşların talebini karşılamaya çalıştıklarını belirten Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, “Normalde bağışıklık sistemini kuvvetlendiren şeyler, yıllardır sattığımız zencefil, zerdeçal, ada çayı, ebegümeci gibi bitkiler veriyoruz. Bunu her zaman demleyip balla kullanılmasını öneriyorduk. Bu sene şöyle bir şey oldu; akciğer ve zatürre ile ilgili büyük bir virüs var tüm dünyada. Bunun için Udi Hindi ortaya çıktı. Udi Hindiyi biz zaten yıllardan beri satıyorduk. Udi hindinin yağını üretiyoruz artık. Bütün aktarlar bu karışımı biliyor. Udi hindi, saf zeytin yağı, bal, zencefil, tarçın ve limon karışımından yapılan bir karışım. Organik limon olması gerekiyor. Bunları kullanıp, bol bol sıvı içip, sıvı takviyesi yapıp, dezenfektanlarınızı, sabunlarınızı doğal bitkisel sabunlarla desteklediğiniz de zaten bağışıklılığınız da kuvvetlenecek. Artı olarak doğal olarak koruma sağlayacaksınız. Evinizde ıhlamurun içerisine ekstradan sizlerde karabiberinizi, Udi Hindi kabuğunuzu veya tozunuzu, limonunuzu eksik etmeyin” dedi.

'UDİ HİNDİ PİYASADA YOK SATIYOR'

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Hijyenik koşullarda hazırlanan karışıma vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve taleplere yetişemediklerini kaydeden Mindivanlı, “Saf zeytinyağının içerisine Udi Hindi tozu ekliyoruz 3 kaşık kadar. Artı olarak yarım saf limon katıyoruz. Balımızı, saf damla sakızımızı ekliyoruz. Hepsi bağışıklık sistemini kuvvetlendirici, artı olarak akciğer temizleyici, özellikle zatürre tedavisinde kullanılan, zatürre iltihabı için kullanılan bitkisel ürünler bunlar. Şu an Udi Hindi piyasada yok satıyor. Çok ciddi bir talep var. Bizler de yetişemiyoruz. Udi Hindi yağı yapmakla geçiyor tüm günümüz. Bu şekilde yoğunluk çok fazla. Memnunuz yoğunluktan ama biz de kendimizi korumaya çalışıyoruz. Hatta bazı doktorlar reçeteye yazıp yolluyor” diye konuştu.

'BİRÇOK ÜRÜNÜ BEN DE KULLANIYORUM'

Vatandaşlara önerdiği ürünlerin kendisinin de kullandığının altını çizen Mindivanlı, “Ben bunu her müşterime belirtiyorum. Hepsini tabii ki kullanmamıza imkan yok ama çoğu ürünleri bizler de kullanıyoruz. Udi Hindi yağını hemen hemen 6 aydır ben de kullanıyorum. Artı olarak zaten ciğer temizlediği için, balgam çıkarttığı için hepimizin kullanması gerekiyor. Samimi olarak söyleyeyim, birçok ürünü ben de kullanıyorum” şeklinde konuştu.

'KİMSENİN HAYATINI RİSKE ATMAYA HAKKIMIZ YOK'

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Bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için aktarlara gittiklerinde genellikle kış çayı önerdiklerini dile getiren Tarkan Özhan isimli bir vatandaş ise, “Sıcak suyla karıştırıp içiyorduk. Ama bu arkadaş Udi Hindi yağı tavsiye etti. Aldık, deneyeceğiz. Sabah, akşam birer tatlı kaşığı kullanacakmışız. Ayrıca virüsün yayılma durumunda da etkisi varmış. Deneyip göreceğiz bakalım. Aynı zaman da bağışıklık sistemimiz de güçlü olsun. Çünkü salgın ortamında yaşıyoruz, önlem almamız lazım. Tabii ki önlem sadece bununla olmuyor. Maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarına da uymamız lazım. Kimsenin hayatını riske atmaya hakkımız yok” ifadelerini kullandı.

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