Reçeteye yazan doktor bile var! Udi hindi yağına yoğun ilgi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının hızla yayılması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlara olan ilgiyi arttırdı. Vaka sayılarının hızla yükselişe geçtiği Kocaeli’de de vatandaşların yoğun ilgisi sonrasında aktarlar, bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için udi hindi yağını tavsiye ediyor.

Udi hindi tozu, saf zeytinyağı, bal, zencefil, tarçın ve limon karışımından yapılan Udi Hindi yağı, bağışıklığı güçlendirmeye olan etkisi nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

'UDİ HİNDİNİN YAĞINI ÜRETİYORUZ'

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde udi hindi yağını üreterek vatandaşların talebini karşılamaya çalıştıklarını belirten Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, “Normalde bağışıklık sistemini kuvvetlendiren şeyler, yıllardır sattığımız zencefil, zerdeçal, ada çayı, ebegümeci gibi bitkiler veriyoruz. Bunu her zaman demleyip balla kullanılmasını öneriyorduk. Bu sene şöyle bir şey oldu; akciğer ve zatürre ile ilgili büyük bir virüs var tüm dünyada. Bunun için Udi Hindi ortaya çıktı. Udi Hindiyi biz zaten yıllardan beri satıyorduk. Udi hindinin yağını üretiyoruz artık. Bütün aktarlar bu karışımı biliyor. Udi hindi, saf zeytin yağı, bal, zencefil, tarçın ve limon karışımından yapılan bir karışım. Organik limon olması gerekiyor. Bunları kullanıp, bol bol sıvı içip, sıvı takviyesi yapıp, dezenfektanlarınızı, sabunlarınızı doğal bitkisel sabunlarla desteklediğiniz de zaten bağışıklılığınız da kuvvetlenecek. Artı olarak doğal olarak koruma sağlayacaksınız. Evinizde ıhlamurun içerisine ekstradan sizlerde karabiberinizi, Udi Hindi kabuğunuzu veya tozunuzu, limonunuzu eksik etmeyin” dedi.