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Red Bull BC One Breaking Records için b-boy ve b-girl’lerden tavsiyeler

Red Bull Red Bull
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Dünyanın en prestijli breakdans yarışması Red Bull BC One bu yıl ilk kez online mecrada da bir yarışma düzenliyor. Evinde dans etmeye devam edenler için sosyal medya üzerinden başlatılan Red Bull BC One Breaking Records yarışmasında performanslarını video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılardan beklenen ise; breakdans ile özdeşleşen imza figürlerden AirFlares’i gerçekleştirmek.

Red Bull BC One Breaking Records için b-boy ve b-girl’lerden tavsiyeler

Dünya çapında bu figürü en fazla sayıda olacak şekilde sergileyen katılımcılar ise Red Bull BC One Dünya Finali’ni yerinde izleme şansına sahip olacak. Yarışma için başvurular 19 Mayıs’a kadar devam ediyor. Dünyaca ünlü breakdansçıları, geleceğin breakdansçı adaylarına yardımcı olmak için başarının altın kuralları sıraladı.

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl ilk kez sosyal medyaya da taşıyor. Evlerinde dans etmeye devam eden breakdansçılar için başlatılan Red Bull BC One Breaking Records isimli yeni dans yarışması, sosyal medya üzerinden dans yeteneklerine güvenen gençleri bekliyor.

Red Bull BC One Breaking Records yarışması ile bu sayede evinde dans etmeye devam edenlere de yeteneklerini gösterme şansı sunuluyor. 18 yaş ve üstü herkes, videosunu yükleyerek başvuru yapabiliyor.

VİDEO İLE YETENEĞİNİ GÖSTER!

Sosyal medyada becerilerini göstermek isteyen katılımcılardan beklenen ise 5 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında Air Flares ismiyle bilinen imza figürü en fazla sayıda gerçekleştirmek. Elbette katılımcıların bu imza hareketteki becerilerini de birer video ile göstermesi şart. Red Bull Türkiye ve Red Bull BC One’ın sosyal medya hesaplarından yapılacak duyurudaki hareketleri dünya çapında en fazla yapan katılımcılar, Red Bull BC One Dünya Finali heyecanını yerinde izleyecek.

Katılımcılar bu unutulmaz deneyime dahil olmak için imza hareketi, maksimum sayıda yapmaya çalışacakları bir videoya kaydedecek. Ardından videoyu Instagram üzerinden ‘@redbullbcone’ ve ‘@redbulltr’ hesaplarını etiketleyerek ve “#redbullbreakingrecords” etiketini kullanarak paylaşacak.

Şimdiye kadar 30’u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One’ın yalnızca sosyal medya üzerinden gerçekleşecek yarışması olan Red Bull BC One Breaking Records’ın başvuru şartlarına ilişkin daha fazla bilgi ise https://www.redbull.com/tr-tr/red-bull-bc-one-instagram-yarismasi adresinde.

Yarışma öncesinde, bu zamana kadar breakdans dünyasında iz bırakan b-girl ve b-boy’ları, geleceğin breakdansçılarına başarının ipuçlarını verdi…

Nadia

Nadia

Çocukluğu sanat ve sporla iç içe geçen Nadia, 2002 yılında b-girl kariyerine başladı ve şimdilerde Da Funky Style Crew ile dans ediyor. Breakdans yapan birçok genç kızın idolü olan Nadia, “Yapacağınız hareketleri müzik belirler. Müzik ne anlatıyorsa, dansınız da onu destekler. Kısacası, her hareket müziğin sonucunda gelişir!” tavsiyesinde bulunuyor.

Rokafella

Rokafella

Breakdans dünyasında 20 yıllık bir kariyere sahip olan Rokafella, kariyerini şu sözlerle anlatıyor: “New York sokaklarında, baskı altında büyüdük. Ailem avukat olmamı istedi. Ben başladığımda kimse bir kıza breakdans öğretme konusunda hevesli değildi ama asla pes etmedim!”

Aynı zamanda kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Full Circle Souljahs’ın da kurucu ortaklarından biri olan breakdansçı, birçok b-girl’ün de idolü. Rokafella’nın breakdansa gönül verenlere ilk tavsiyesi ise önce bu dansın tarihini öğrenmeleri. Hip hop’ın doğuşunu ve devamındaki hikayesini bilmenin, dansın daha iyi ifade edilmesini sağladığına inanıyor.

Jeskilz

Jeskilz (2)

Doğma büyüme Parisli olan Jeskilz, 2000'lerin başında breakdansa başladı. Paris’ten New York’a uzanan yolculuğunun ardından, Rock Steady Crew ile birlikte dans etti ve şimdi de Los Angeles’ta hayalini yaşayarak birçok breakdansçıya ilham oldu. Jeskilz de tam olarak hayali breakdans olanlara şu sözlerle tavsiye veriyor: “Amacım, başkalarına ilham olmak ve hayattaki amaçlarını bulmalarını sağlamak. Böylece hep birlikte güçlenebilir, insanların fikirlerini değiştirebilir ve dansımızla fark yaratabiliriz!”

Jemrayy

Ankaralı olan Jemrayy , kondisyonunu sık sık antrenman yapmaya ve destekleyici güç-denge çalışmaları sayesinde sağlıyor. 2019 yılında Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağında birinci olan Jemrayy, Hindistan’da gerçekleşen dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanmıştı. Yarışlara hazırlanma sürecinin daha çok mental olduğunu aktaran genç breakdansçı bunda ortamın, müziğin etkili olduğunu ve motivasyonunu yüksek tutmak için her gün dans ettiğini aktarıyor. Her günü en az 2-3 saat antrenmanla geçiyor. Sırrını ise her hareket için ‘çok çalışmak’ olarak ifade ediyor. Bu teknikleri bıkmadan usanmadan, doğru ve estetik yapabilmek için çok çalışmak gerekiyor. 

Thie Fox

2019 yılında Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağında tüm rakiplerini eleyerek birinci olan b-boy Thie Fox, Hindistan’da gerçekleşen dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etmişti. Burada dünya çapında 30’u aşkın ülkeden katılan yarışmacılar arasında yapılan elemelerde finale çok yaklaşan Thie Fox, Türkiye adına ilk kez bu kadar ilerleyerek son şans karşılaşmasında ülkemizi temsil etti. Henüz kariyerinin başında olan genç dansçı, gelecek yıllarda birçok uluslararası başarı elde ederek Türkiye’nin göğsünü kabartmaya hazırlanıyor. Hareketlerdeki başarısının sırrını ise; “disiplinli çalışmak” ve “hareketi kendi bedenini göz önünde tutarak yani bedeninin farkında olarak geliştirmek” olarak aktarıyor.

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