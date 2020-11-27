Red Bull BC One Dünya Finali heyecanı 28 Kasım’da

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans (breaking) yarışması olarak bilinen Red Bull BC One, en başarılı 8 B-Girl ve 8 B-Boy’u kıyasıya bir mücadele için bir araya getiriyor. 2020 Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olabilmek için yarışacak olan dansçılar, unutulmaz bir gösteriye imza atmaya hazırlanıyor.

Bu yıl birbirinden iddialı performansları ile sahnede olacak B-Girl’ler ise; Belçika’dan MadMax, Avusturya’dan Sina, Rusya’dan Kastet, ABD’den Sunny ve Almanya’da Jilou, Hollanda’dan Mess, Fransa’dan Kami ve Japonya’dan Ayane.

B-Boylar ise; Kazakistan’dan Killa Kolya, Avusturya’da Lil Zoo, Fransa’dan PacPac, Güney Kore’den Vero, ABD’den Philip, Rusya’dan Alkolil, İngiltere’den Kid Karam ve Japonya’da Shigekix performans gösterecek 8 isim olacak. Dans sahnesinin ünlü isimleri AT, Ayumi, Lilou ve Omar’dan oluşan jüri kadrosu ise kazananı belirleyecek. 28 Kasım Cumartesi günü saat 22.00’da gerçekleşecek yarışma Facebook, Red Bull BC One YouTube kanalı ve Red Bull TV aracılığı ile dünyanın her yerinden izlenebilecek. Daha fazla bilgi ise https://www.redbull.com/int-en/events/red-bull-bc-one-world-final-2020/red-bull-bc-one-ar-filters adresinde.