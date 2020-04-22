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Red Bull Chess Masters’da final masası şekilleniyor

Red Bull Red Bull
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Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters’da 3. sezonun finalistleri belli olmaya devam ediyor. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptıkları, ilk kez tamamıyla çevrimiçi olarak düzenlenen Red Bull Chess Masters’da üçüncü eleme sonuçları belli oldu.

Red Bull Chess Masters’da final masası şekilleniyor

Turnuvanın 4. elemeleri 23 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Kayıtlar RedBull.com/chessmasters adresinde devam ediyor.

Farklı formatıyla dikkat çeken ve Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’da büyük heyecan üçüncü kez başladı. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettikleri Red Bull Chess Masters’da final masasında yer alacak finalistler belli olmaya devam ediyor. Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrimiçi olduğu turnuvada üçüncü eleme sonunda erkeklerde ve kadınlarda 4’er sporcu 29-30 Mayıs’ta gerçekleştirilecek finallere adını yazdırdı.

Erkeklerde Azer Abdullayev, Emirhan Tarlabaşı, Okan Özsakallıoğlu ve Anar Aliakbarov, kadınlarda ise Hayrun Nisa Şahin, Emel Kaya, Azra Ece Koç ve Emine Yanık Sural finale yükseldi.

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En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, ‘yıldırım satranç’ formatıyla düzenlenecek turnuvada dördüncü eleme mücadeleleri 23 Nisan’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek Red Bull Chess Masters Kadınlar Finali 29 Mayıs’ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek Erkekler Finali ise 30 Mayıs’ta oynanacak.

Tamamı çevrimiçi olarak oynanacak Red Bull Chess Masters’da tüm elemeler ve finaller, chess24 Türkçe youtube kanalı üzerinden, Emre Hasgüleç ve Sabri Can Onay Yontar’ın sunumuyla saat 21.00’de canlı yayınlanacak. Kayıtlar RedBull.com/chessmasters adresinde devam ediyor.

RED BULL CHESS MASTERS NEDİR?

Lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters’da elemeler ve final ‘yıldırım satranç’’ formatında oynanacak. Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada, her elemede en yüksek puanları toplayan 4 kadın, 4 de erkek oyuncu finale yükselecek. Red Bull Chess Masters’da şampiyon çevrimiçi ve sırasıyla 29 ve 30 Mayıs’da oynanacak kadınlar ve erkekler finalleri ile belli olacak.

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