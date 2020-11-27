Red Bull Flick geri dönüyor

Oyunseverler, Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/flick adresinden ulaşabilir.

Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu bulmak için çıktığı yola kaldığı yerden devam ediyor. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, yılların eskitemediği Counter Strike’da 2’ye 2 formatında, Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda, Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise; çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek. Elemelerde başarılı olan 25 takım çevrimiçi play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak.

39 TAKIM BELİRLENDİ, 25 TAKIM DAHA PLAY-OFF'A ADINI YAZDIRACAK

Red Bull Flick; CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Elemelerde başarılı olacak 64 takım, play-off turuna yükselecek, adını son 4’e yazdırabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek. Şubattaki Gaming İstanbul Oyun Fuarı ve mart ayındaki şehir elemelerinde 39 takım play-off bileti almaya hak kazanmıştı. Play-off’a katılmaya hak kazanacak son 25 takım ise 6,12, 13,19 ve 20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerde belirlenecek.