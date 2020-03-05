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Red Bull Neymar Jr’s Five’ta elemeler başlıyor

Red Bull Red Bull
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Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five, kendine güvenenleri sokakta futbol oynamaya çağırıyor. Red Bull Neymar Jr's Five’ın, Türkiye elemeleri bu hafta sonu 3 şehirde başlıyor. Bu sene 5. yılını kutlayacak olan turnuvanın ilk elemeleri 7-8 Mart tarihlerinde Mersin, Kayseri ve Bursa’da gerçekleştirilecek.

Red Bull Neymar Jr’s Five’ta elemeler başlıyor

Dünya genelinde 400 binden fazla oyuncuyu sokak futbolu sayesinde birleştiren Red Bull Neymar Jr’s Five geri dönüyor. Bu sene 5. yılını kutlayacak olan ve Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five heyecanı 7 Mart’ta başlıyor. Şimdiye kadar dünya genelinde 75 ülkede, yüzbinlerce oyuncunun ter döktüğü organizasyonun ilk Türkiye elemeleri 7-8 Mart tarihlerinde Mersin, Kayseri ve Bursa’da aynı anda düzenlenecek. Türkiye finalinin 4 Nisan’da gerçekleştirileceği Red Bull Neymar Jr’s Five’ta dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler buradan hayallerine adım atabiliyor.

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ELEMELER 12 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Türkiye elemeleri 12 şehirde, 15 farklı alanda gerçekleştirilecek. Mersin, Kayseri ve Bursa’dan sonra turnuva elemeleri sırasıyla İstanbul, Konya, Ankara, Kocaeli, Adana, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Trabzon’a da uğrayacak. 29 Mart’ta elemelerin son bulacağı Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Türkiye finali ise 4 Nisan’da yapılacak. Türkiye şampiyonu olacak takım Brezilya’da düzenlenecek Dünya Finali’ne giderek, Türkiye’yi temsil edecek ve dünya şampiyonu olan takım Neymar Jr Enstitüsü’ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.

Red Bull Neymar Jrs Five

GOL YİYEN OYUNCUSUNU KAYBEDER

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr’s Five’a 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

NEYMAR JR ENSTİTÜSÜ NEDİR?

Dünya Finali’nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar’ın kurduğu kâr amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
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