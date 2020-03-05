Red Bull Neymar Jr’s Five’ta elemeler başlıyor

Dünya genelinde 400 binden fazla oyuncuyu sokak futbolu sayesinde birleştiren Red Bull Neymar Jr’s Five geri dönüyor. Bu sene 5. yılını kutlayacak olan ve Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five heyecanı 7 Mart’ta başlıyor. Şimdiye kadar dünya genelinde 75 ülkede, yüzbinlerce oyuncunun ter döktüğü organizasyonun ilk Türkiye elemeleri 7-8 Mart tarihlerinde Mersin, Kayseri ve Bursa’da aynı anda düzenlenecek. Türkiye finalinin 4 Nisan’da gerçekleştirileceği Red Bull Neymar Jr’s Five’ta dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler buradan hayallerine adım atabiliyor.

ELEMELER 12 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Türkiye elemeleri 12 şehirde, 15 farklı alanda gerçekleştirilecek. Mersin, Kayseri ve Bursa’dan sonra turnuva elemeleri sırasıyla İstanbul, Konya, Ankara, Kocaeli, Adana, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Trabzon’a da uğrayacak. 29 Mart’ta elemelerin son bulacağı Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Türkiye finali ise 4 Nisan’da yapılacak. Türkiye şampiyonu olacak takım Brezilya’da düzenlenecek Dünya Finali’ne giderek, Türkiye’yi temsil edecek ve dünya şampiyonu olan takım Neymar Jr Enstitüsü’ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.