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Red Bull Winter Edition ilk kez Türkiye’de kışı kanatlandıracak

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | Son Güncelleme

Yılın son ayları gelirken kışın düşen enerjiyi artırmak için sınırlı sayıda üretilen Red Bull Winter Editon Mandalina Lezzeti raflardaki yerini aldı. Türkiye’de ilk kez satışa çıkarılan Red Bull Winter Edition Mandalina Lezzeti, 1 Kasım 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında tüm satış noktalarında olacak.

Red Bull Winter Edition ilk kez Türkiye’de kışı kanatlandıracak

Ayrıca redbull.com/kisikanatlandir adresini ziyaret edenler eğlenceli bir oyunla bu kış buzları eriterek Red Bull Homerun deneyimi, Red Bull Özel Tasarım Kask & Kayak Gözlüğü kazanabilecek.

Kışın düşen enerjilerini arttırmak isteyenler için Red Bull Winter Edition Mandalina Lezzeti ile ilk kez kış aylarına özel yeni bir ürün ile tüketiciyle buluşuyor. 2021 yılına çok az bir zaman kala Red Bull, bu kışa özel olarak çok sevilen enerji içeceğinin lezzetini; kışın en sevilen meyvelerinden mandalinanın lezzetiyle buluşturdu. 1 Kasım 2020 itibarıyla Red Bull Winter Edition Mandalina Lezzeti, Türkiye çapındaki tüm satış noktalarında tüketicinin beğenisine sunuldu.

RED BULL WINTER EDITION İLE BUZLARI ERİT, KIŞI KANATLANDIR!

4 Kasım 2020- 31 Ocak 2021 tarihleri arasında redbull.com/kisikanatlandir adresini ziyaret edenler sitedeki oyuna katılarak buzları en kısa sürede eritmeye çalışacak ve en iyi süreyi yapanlar Red Bull Homerun deneyimi, Red Bull Özel Tasarım Kask & Kayak Gözlüğü gibi kışa özel hediyeler kazanabilecek.

Red Bull Winter Edition Mandalina Lezzeti; misket limonu, yaban mersini, tutti frutti, hindistan cevizi & açai lezzeti, tropikal meyve lezzetleri ile 2020 yaz aylarında çıkan Red Bull Summer Edition Şeftali Lezzeti’nin ardından; Editions ailesinin yedinci üyesi olarak yeni lezzetiyle kış boyunca buzları eritecek.

Red Bull Winter Edition Mandalina


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