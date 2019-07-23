Redmi 64 MP kameralı telefonu için örnek fotoğraf paylaştı

Akıllı telefonlarda kameraların gelişmesi son yıllarda çoklu kurulumlara doğru evrilmişti. Üçlü ve dörtlü kamera kurulumlarına alışmaya başladığımız bugünlerde, firmalar çözünürlük konusuna çok fazla önem vermiyordu. Samsung cephesi 2020 yılında çözünürlük konusunda atılım yapacağını açıklamış ve gözler diğer firmalara çevrilmişti. Bugün ise Xiaomi’nin çatısı altında yer alan Redmi sürpriz bir haber ile karşımıza çıktı.

64 MEGAPİKSEL KAMERA



Redmi firması yakında tanıtacağı telefonda 64 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer vereceğini açıkladı. Firma ayrıca bu telefon ile çekilmiş olan fotoğraf da yayınladı. Fotoğrafın netliğini bir kenera bırakın, zoom girdiğinizde bile yüksek Megapiksel sayesinde çözünürlüğün bozulmaması, Redmi’nin ne kadar başarılı bir işe imza atacağını bizlere gösteriyor.

2019’un sonlarına doğru tanıtılması beklenen 64 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan Redmi modelinin, maksimumda üçlü kurulum ile geleceğini düşünüyoruz. Muhtemelen önümüzdeki 1-2 yıla kadar 64 MP ve üzeri çözünürlükler bir standart haline gelecek.

Üç adet 12 Megapiksel kamera koymak yerine 64 Megapiksel + derinlik sensörü eklemek daha efektif olacaktır. Umarız firmalar kamera sayısında olan yarışlarını çözünürlüğe de yansıtırlar.

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