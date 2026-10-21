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Redmi K100'ün yeni özellikleri açıklandı: 50 MP kamera ve ultrasonik parmak izi okuyucu

Redmi, yeni akıllı telefonu Redmi K100'ün tanıtımı öncesinde önemli özelliklerini açıkladı. Buna göre Redmi K100; 10.000 mAh batarya, 50 MP ana kamera, ultrasonik parmak izi okuyucu ve IP68 koruma derecesiyle gelecek.

Redmi K100'ün yeni özellikleri açıklandı: 50 MP kamera ve ultrasonik parmak izi okuyucu
Enes Çırtlık

Redmi, 26 Ekim'de Çin'de tanıtacağı Redmi K100 hakkında yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Ağustos ayında tanıtılan Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max modellerine katılacak telefonun kamera özellikleri, IP68 koruma derecesi ve bazı donanım detayları resmen doğrulandı.

REDMI K100'ÜN KAMERA ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Redmi tarafından paylaşılan bilgilere göre K100, arka tarafında çift kameralı bir kurulumla gelecek. Telefonun ana kamerasında 50 MP çözünürlüğünde Light and Shadow Hunter 800 sensör kullanılacak. Bu sensörün boyutu 1/1,55 inç, ana kameranın diyafram açıklığı ise f/1.68 olacak.

Redmi K100 ün yeni özellikleri açıklandı: 50 MP kamera ve ultrasonik parmak izi okuyucu 1

Redmi K100'ün açıklanan bir diğer özelliği ise IP68 koruma derecesi oldu. Böylece cihazın toza ve suya karşı dayanıklılık sunacağı kesinleşti. Ayrıca telefonda ekranın içine yerleştirilmiş ultrasonik parmak izi okuyucu bulunacak.

Şirket, Weibo üzerinden yaptığı başka bir paylaşımda telefonun ses, bağlantı ve titreşim özelliklerini de duyurdu. Redmi K100, simetrik çift hoparlör, bağlantı performansını iyileştirmeyi amaçlayan yedi anten ve dokunsal geri bildirimi geliştirmek için kullanılan 0815 X eksenli lineer titreşim motoruyla donatılacak.

Redmi K100 ün yeni özellikleri açıklandı: 50 MP kamera ve ultrasonik parmak izi okuyucu 2

10.000 MAH BATARYA VE 100 W KABLOLU ŞARJ DESTEĞİ

Redmi, daha önce yaptığı açıklamalarda K100'ün 10.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını doğrulamıştı. Cihaz, aynı zamanda 100 W kablolu şarj desteği sunacak.

Telefonun ekran tarafında ise 6,83 inç büyüklüğünde AMOLED panel kullanılacak.

Redmi K100, yeni Ateş Böceği Yeşili (Firefly Green) seçeneği de dâhil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

26 Ekim'de Çin'de tanıtılacak Redmi K100'ün ön siparişleri, Xiaomi'nin ülkedeki resmi internet sitesi üzerinden şimdiden alınmaya başlandı.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Redmi
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