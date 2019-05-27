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Redmi K20 için yeni görseller çıktı

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TEKNOLOJİ  | 27.05.2019 08:23 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden biri olan Xiaomi, önümüzdeki günlerde yeni bir model daha tanıtacak. Çinli üreticinin tanıtacağı yeni model Redmi logosuyla satışa sunulacak.

Redmi K20 için yeni görseller çıktı

Zaten uzun bir süredir Xiaomi Redmi K20 ile ilgili söylentilere tanıklık ediyoruz. Telefonun tasarımından, teknik özelliklerine varana kadar pek çok konuda bilgi sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Elbette bu bilgiler henüz Xiaomi tarafından doğrulanmış değil.

Fakat Redmi tarafından Weibo üzerinden yapılan paylaşımlar sayesinde K20’nin bazı detayları artık netleşti. Örneğin K20’nin arka tarafından dikey olarak konumlandırılmış 3 ana kamera ile geleceğini biliyoruz. Nitekim geçtiğimiz gün yapılan paylaşım da bu tezi doğrular nitelikte. Bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak. Sistemini maksimum 8GB RAM ile destekleyecek olan K20’nin dahili depolama alanı ise 256GB. Telefonun arka tarafında 48MP + 13MP + 8MP’lik 3’lü ana kamera modülü yer alacak. Telefonun ön kamerası ise 20MP olacak.

redmi-k20-3

6.39 inçlik AMOLED ekranla gelecek olan Xiaomi Redmi K20, 28 Mayıs’ta resmiyet kazanacak. Telefonun fiyatı da aynı gün netleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Redmi K20 telefon xiaomi

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