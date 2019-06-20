Redmi K20 Pro : En güçlü Android telefon

K20 Pro, AnTuTu testinden 388.803 puan alarak gelmiş geçmiş en hızlı Android telefon unvanını eline aldı.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM’den alan telefon 6.39 inç büyüklüğünde ekrana sahip. 48 megapiksel f/1.75 + 8 megapiksel f/2.4 + 13 megapiksel f/2.4 üçlü arka kamera ile gelen telefon için şimdilik en hızlı Android telefon diyebiliriz.

Redmi K20 Pro özellikleri!

Snapdragon 855 işlemci

Adreno 640 Grafik birimi

6 GB RAM

6,39 inç 2340 × 1080 piksel Full HD+ ekran

20 megapiksel f/2.0 ön kamera

48 megapiksel f/1.75, 8 megapiksel f/2.4 ve 13 megapiksel f/2.4 arka arka kamera

27W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya

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