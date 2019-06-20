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Redmi K20 Pro : En güçlü Android telefon

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TEKNOLOJİ  | 20.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Xiaomi‘nin K20 Pro modeli bugün çok ilginç bir haber ile karşımıza çıktı. Piyasadaki hemen hemen diğer amiral gemisi modeller ile aynı özelliğe sahip olan K20 Pro, AnTuTu performans testinden aldığı puan ile herkesi şaşırtmayı başardı.

Redmi K20 Pro : En güçlü Android telefon

K20 Pro, AnTuTu testinden 388.803 puan alarak gelmiş geçmiş en hızlı Android telefon unvanını eline aldı.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM’den alan telefon 6.39 inç büyüklüğünde ekrana sahip. 48 megapiksel f/1.75 + 8 megapiksel f/2.4 + 13 megapiksel f/2.4 üçlü arka kamera ile gelen telefon için şimdilik en hızlı Android telefon diyebiliriz.

Redmi-K20-Pro

Redmi K20 Pro özellikleri!

Snapdragon 855 işlemci
Adreno 640 Grafik birimi
6 GB RAM
6,39 inç 2340 × 1080 piksel Full HD+ ekran
20 megapiksel f/2.0 ön kamera
48 megapiksel f/1.75, 8 megapiksel f/2.4 ve 13 megapiksel f/2.4 arka arka kamera
27W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya

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Anahtar Kelimeler:
Redmi K20 Pro android telefon

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