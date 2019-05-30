Redmi Note 7 yok satmaya devam ediyor

Nitekim son dönemde yükselişe geçmiş olan isimlerden birisi de Xiaomi. Global pazara açıldıktan sonra pazar payını hızlı bir şekilde yükselten Xiaomi, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir kitleye erişti.

Özellikle Hindistan’da muazzam bir başarıya ulaşan Xiaomi, ülkemizde de hayli geniş bir müşteri kitlesine sahip. Bu başarının temel nedeni ise orta segmentteki modellerinin hayli uygun fiyatlarla satışa sunuluyor olması. Nitekim Redmi Note 7 de bu modellerden biri.

Xiaomi’nin kurucu ortaklarından biri olan Lei Jun geçtiğimiz gün Weibo hesabı üzerinden bir gönderi paylaştı. Jun, Redmi Note 7 modelinin tüm dünya genelinde 10 milyondan fazla sattığını açıkladı. Bu hem Xiaomi için hem de Redmi için önemli bir başarı. Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Xiaomi’nin orta segmentteki popüler modeli ülkemizde 1900 TL civarından fiyatlara satılmakta.

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