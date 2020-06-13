Reese Witherspoon danışmanını neden kovduğunu itiraf etti

ABD'li oyuncu Reese Witherspoon, Los Angeles Times’a geçmişte kendisini 30’lu yaşlarındaki kadın oyuncuların iyi fırsatlar bulamadığı konusunda uyaran danışmanını kovduğunu itiraf etti.

"BENİ PANİĞE SOKTU"

44 yaşındaki oyuncu yaşadıklarını söyle anlattı: "Asla unutmam 'Para biriktirmeye başlamalısın’ diyen bir finansal danışmanım vardı. 37 yaşında falandım. ‘Hemen şimdi para biriktirmeye başlamalısın çünkü 40’lı yaşlarında büyük ölçüde daha az para kazanacaksın. Aslında pek bir kariyerin olmayacak’ dedi. Beni paniğe sokmuştu. Onu kovdum."

"NİYETİ ÖZÜR DİLEMEK DEĞİLDİ"

Witherspoon, danışmanın bunları söylerken özür dileğini ama aslında özür dilemek gibi bir niyeti olmadığını vurgulayarak, "Hissettiklerini asla unutmayacağım" dedi.

YILLARDIR BEYAZPERDEDE

14 yaşından bu yana Hollywood’da yer alan oyuncu sadece son bir yıl içinde Big Little Lies, The Morning Show ve Little Fires Everywhere gibi ödüllü dizilere imza atarken, neredeyse 20 yıl sonra Bu Nasıl Sarışın'a (Legally Blonde) bir devam filmi de çekmeye karar verdi.



