Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında flaş gelişme! Mahkeme, adli tıp raporu istedi...

Ünlü oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında Reha Mutar ile nikah masına oturmuş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Ünlü çift 2010 yılında ise protokol imzalayarak ayrılmıştı.

Eski eşi Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığını ileri süren Uğur, fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki velayet davasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.

MAHKEMEDEN HASTANELERE DETAYLI YAZI

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen velayet davasında mahkeme, Okan Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi, Özel Acıbadem Maslak Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Bakirköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri'ne yazı yazılarak davalı ve davacının epikriz raporları, reçeteleri ve hastanede bulunan tüm kayıtlarının gönderilmesini istedi.

Günaydın'dan Arzu Kaya'nın haberine göre; Mahkeme ayrıca hem Deniz Uğur hem Reha Muhtar yönünden dikkat çeken bir karara da imza attı. İstanbul Adli Tip Kurumu'nun mahkemeye bildireceği bir randevu gününde iki tarafın da fotoğraf ve kimliklerini hazır bulundurup Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

"EBEVEYNLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREBİLİYORLAR MI" HAMLESİ

Mahkeme Adli Tıp'tan tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda çocuklarına karşı ebeveynlik görevini yerine getirmelerine engel teşkil edebilecek ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları bulunup bulunmadığı konusunda rapor hazırlamasını istedi.

ÇOCUKLARIN DURUMU İNCELENİYOR

Çocuklardan Poyraz hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına, bunun için ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar veren mahkeme aylık periyotlar halinde çocuk ile yapılan görüşmelere ilişkin tutanağın gönderilmesini kararlaştırdı.

Çocuklardan Mina'nın öğrenim gördüğü okula da yazı yazılarak devamsızlık yapıp yapmadığı, yapıyor ise devamsızlıklarını gösterir belgelerin gönderilmesini ve varsa sebebinin mahkemeye bildirilmesini istedi.

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuş, Muhtar'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtmişti.

Muhtar da benzer iddiaları dile getirerek Uğur'un çocuklarını kaçırdığını ve annelik yapamadığını öne sürmüştü







