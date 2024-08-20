Reha Muhtar yoğun bakımdayken eski eşinin avukatı Feyza Altun bomba detaylar paylaştı! Alkol alıp arabaya bindi... "Nilüfer'in kızı oğlumu alıkoydu"

MYNET-Türk televizyonlarına damga vuran isimlerden biri olan Reha Muhtar'ın gece 01.00 sıralarında Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düştüğü ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Oğlunun haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın entübe edildiği ve bilincinin kapalı olduğu ortaya çıkmıştı.

Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur ise 'Reha beyin durumu hakkında da bir bilgim yok. Oğluma ulaşamıyorum' açıklamasını yapmıştı. Uğur'un bu açıklamasının ardından Feyza Altun Muhtar'ın olaylı gecesini anlattı.

FEYZA ALTUN PAYLAŞTI!

Avukat Feyza Altun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran yetkilisi ile de görüşülüp teyit alınmıştır. Zira kan tahlillerinde alkol oranı tespit edilecektir. Daha sonra da mevzu bahis durum gerçekleşmiş. Bizler de sizler gibi olayı basından öğrendik.

'POYRAZ DÜNDEN BERİ KAYIP...'

Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şubeye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik. Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz. Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldık.

Bir çocuğun; babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ile kaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.'

"NİLÜFER'İN KIZI OĞLUMU ALIKOYDU"

Deniz Uğur da video paylaşarak isyan etti ve ''Sabah bana bir telefon geliyor Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı diye. Çocuğuma ulaşamıyorum. Hastaneye gidiyorum bana deniyor ki 'Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı Yumlu, Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar.' Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış. Oğlumu alıkoymuş kızı karakola gidiyorum'' dedi.