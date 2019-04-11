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Reinhard Grindel, UEFA ve FIFA'daki görevlerinden de istifa etti

FUTBOL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Ukrayna Futbol Federasyonu Eski Başkanı Grigori Sukris'den aldığı hediye saat nedeniyle Almanya Futbol Federasyonu'nundaki görevini bırakan Reinhard Grindel, UEFA ve FIFA'daki görevlerinden de istifa etti.

Reinhard Grindel, UEFA ve FIFA'daki görevlerinden de istifa etti

Almanya Futbol Federasyonu görevinden 8 gün önce istifa eden Reinhard Grindel, UEFA ve FIFA’daki görevlerini de bıraktı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre; Ukrayna Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Grigori Sukris’in verdiği pahalı kol saati skandalının Bild gazetesinde haber olmasının ardından Almanya Futbol Federasyonu başkanlığını bırakan Reinhard Grindel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e gönderdiğim mektupla UEFA başkan yardımcılığı ve FIFA konseyi üyeliğinden istifa ettiğimi bildirdim” ifadelerini kullandı.

Nisan 2017’den beri FIFA konseyi ve UEFA yönetim kurulu üyesi olan Reinhard Grindel’in UEFA’daki görevini 2021’e, FIFA’daki görevini de 2023’e kadar sürdüreceği öngörülüyordu. UEFA’nın iyi itibarını korumanın kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten Reinhard Grindel, FIFA’nın daha şeffaf olma ve iyi yönetim çabalarını da zedelememek adına böyle bir karar aldığını duyurdu.

Almanya Futbol Federasyonu başkanlığından istifa ettikten sonra Ukrayna Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Grigori Sukris’ten gelen 6 bin Euro’luk kol saatini hediye olarak aldığını kabul eden Reinhard Grindel, bu hediyeyi kabul ederek çıkar çatışmasına girmediğinin de altını çizmişti.

Reinhard Grindel, aldığı hediyeyi zamanında ilgili kurumlara bildirmemesi ile ilgili olarak ise “Kendisinin açıklanamaz bir saflığı” yorumunu yapmıştı. Bild gazetesinin haberinden önce, Spiegel dergisi de Grindel’in DFB’nin yan kuruluşu olan DFB Medya’nın Denetleme Kurulu Başkanı olarak 2016 ve 2017 yıllarında aldığı 78 bin euroya ilişkin bildirimde bulunmadığını iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Reinhard Grindel uefa fifa almanya futbol federasyonu Grigori Sukris

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