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Rekabet Kurumu, Türk Telekom hakkında soruşturma başlattı!

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TEKNOLOJİ  | 19.03.2019 07:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 'hakim konumunu kötüye kullandığı' gerekçesiyle Google hakkında soruşturma açan Rekabet Kurumu, şimdi de benzer bir sebeple Türk Telekom hakkında bir soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, Türk Telekom hakkında soruşturma başlattı!

ShiftDelete'in haberine göre, soruşturmanın sebebi Türk Telekom'un "perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları".

Rekabet Kurumu'ndan yapılan resmi açıklama ise şöyle: “Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu, perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 28.02.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 19-10/112-M sayı ile karar verdi.”

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Anahtar Kelimeler:
rekabet kurumu türk telekom

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