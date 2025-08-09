SPOR

Rekor bonservisle Türkiye'ye transfer olmuştu! Osimhen'in İstanbul'a gelişinde internet rekoru kırıldı

Dünya spor kamuoyunun gözü bu yaz Türkiye'deydi. Galatasaray'ın Napoli'den rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Victor Osimhen farklı bir rekorun da sahibi oldu. Osimhen'in İstanbul'a gelişi internet veri trafiği rekoru yaşattı. İnternet değişim noktası operatörü DE-CIX Istanbul'un verilerine göre 30 Temmuz akşamı 22.00'den hemen sonra kaydedilen 505,26 Gbit/sn'lik anlık trafik, tarihin en yüksek internet veri akışına ulaştı.

Melih Kadir Yılmaz

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'ın kadrosunu dahil olan Victor Osimhen, yaz transfer döneminde gelen birçok teklifi elinin tersiyle itti ve tekrardan Galatasaray'ı seçti. Rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Osimhen'in İstanbul'a gelişi internette bir rekora da aracılık etti.

TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK İNTERNET VERİ AKIŞINA ULAŞTI

30 Temmuz akşamı 22.00'den hemen sonra kaydedilen 505,26 Gbit/sn'lik anlık trafikle tarihindeki en yüksek internet veri akışına ulaştı. Sosyal medya, haber platformları ve video servisleri üzerinden oluşan yoğun dijital etkileşim bu rekorun kaynağı oldu.

YAKLAŞIK 300 BİN TİKTOK VİDEOSUNUN AYNI ANDA İZLENMESİNE EŞDEĞER

DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen verdiği bilgide 500 Gbit/sn'lik veri trafiğinin yaklaşık 300 bin TikTok videosunun aynı anda izlenmesine eşdeğer olduğunu açıkladı. Bülent Şen; “DE-CIX Istanbul, tüm sektörlerde kesintisiz dijital hizmetlerin önünü açıyor ve Türkiye'nin dijital ekosisteminin kalbinde yer alıyor. Ağ trafiğinin verimli yönlendirilmesi sayesinde, sektörler de veri odaklı iş modellerini sürdürülebilir şekilde hayata geçirebiliyor. Avrupa ile Orta Doğu arasında kritik bir dijital köprü olarak büyümeye devam ediyoruz. 2024 yılında bu değişim noktasına bağlı ağların sayısı %18,5 arttı. Veri trafiğinde de dikkate değer bir artış görüldü; toplamda 726 petabayt veri aktarıldı ve bu, bir önceki yıla göre %11'lik bir artış anlamına geliyor. Bu arada Osimhen'de ulaşılan 505,26 Gbit/sn'lik yeni rekor, 2020 başından bu yana %295, 2025 başından bu yana ise %34 oranında bir artış anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

(DHA)

