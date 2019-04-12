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Rekor kırıldı! Görenlerin ağzı açık kalıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

Kocaeli Erzurumlular Derneği'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlediği Erzurum Tanıtım Günleri kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen tanıtım günlerin kapsamında Erzurum yöresine ait yemekler ve kültürel öğeler Kocaeli halkının beğenisine sunuldu. Tanıtım günlerinde bir de rekora imza atıldı.

Rekor kırıldı! Görenlerin ağzı açık kalıyor

11-14 Nisan tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak olan Erzurum Tanıtım Günleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Tahir Büyükakın, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı.

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Tören öncesinde tanıtım günlerinin gerçekleştirildiği fuar alanı bölgesinde bulunan açık alanda cirit oyunu sergilendi. Heyecanlı anlara sahne olan cirit oyununu saha kenarında yüzlerce vatandaş takip etti. Tanıtım günleri kapsamında bir dünya rekoruna da imza atıldı.

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650 kilo kırmızı etten oluşan cağ kebabı, vinçle kaldırılarak ocağa asıldı. Dev kebabı gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti. Dünyanın en ağır cağ kebabı unvanını alan cağ kebabı ile rekor kırıldığı belirtilirken, törende sergilenen Sarıkamış Şehitleri gösterisi ile katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

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Açılış töreninde yörenin kültürünü Kocaeli’ye taşımaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi: “Bugün Anadolu insanımız maalesef ki daha iyi şartlarda yaşayabilmek için şehirlerinden batıya göç ediyorlar. Bize düşen görev, o doğdukları yerleri yaşanabilir hale getirmektir. Allah’ın bize sunduğu çok önemli değerlerin olduğunu görmemiz mümkün. Biz o değerleri değerlendirebilirsek, onları insanlarımıza sunabilirsek orada insanımız yetişir. Orası yaşanabilir, huzurlu şehirlere dönüşebilir.”

Bu değerlerimizi yaşatalım

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Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yapılan tanıtım günleri ile Anadolu’yu Kocaeli’ye taşıdıklarını söyledi. Büyükakın, “Türkiye’nin farklı yörelerinden, Anadolu’nun farklı yörelerinden buraya geldik. Ama burada çok güzel bir kültürel birlik sağladık. Farklılıklarımız aslında bizler için birer zenginlik" dedi.

Büyükakın, "Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak istiyoruz ki bu değerlerimizi yaşatalım. Anadolu’yu Anadolu yapan, bizi biz yapan değerlerimizi şehrimizde yaşatmaya devam edelim. Bu değerlerin gelecek nesillere aktarılarak birlik ve beraberliğimizin, bekamızın bir devamı olsun. Biz de bütün hemşehri derneklerimizin bu ve benzeri organizasyonlarına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tanıtım günlerinin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından protokol ve vatandaşlar stantları gezerek yöresel ürünlerden alışveriş yaparak Erzurum kültürü hakkında bilgiler aldı.

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Anahtar Kelimeler:
erzurum Çağ kebabı yöresel yemekler

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