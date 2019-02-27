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Rekorlar kıran "Müslüm" filmi yeniden vizyona girecek

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SİNEMA TV  | 27.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

Müslüm Gürses'in çarpıcı hayatına odaklanan film, usta sanatçının vefatının 6. yılı dolayısıyla 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Rekorlar kıran "Müslüm" filmi yeniden vizyona girecek

Gösterime girdiği günden itibaren büyük ilgi gören ve yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm" filmi, yeniden vizyona girecek. Müslüm Gürses'in çarpıcı hayatına odaklanan film, usta sanatçının vefatının 6. yılı vesilesiyle 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Filmde, Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan başlayıp Adana'da keşfedilmesine ve İstanbul'da yıldızlaşmasına kadar pek çok bilinmeyen yönü ele alınıyor. Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini yaptığı "Müslüm"ün yapımcılığını ise Mustafa Uslu üstlendi. Filmde, Gürses'i Timuçin Esen, çocukluğunu Şahin Kendirci canlandırırken Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol alıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sağ iken kendisine Selam bile vermeyen şimdi rahmetli üzerinde güzel para kazanıyorlar bence artık o eski gişe olacağını sanmam
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