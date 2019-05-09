Mynet Trend

Rektör Şahin duyurdu: 23 Haziran'a sınav koyduk, girmeyenlere mazeret sınavı olmayacak

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.05.2019 07:10 | Son Güncelleme

İstanbul'da bulunan MEF Üniversitesi'nin Rektörü Muhammed Şahin, 23 Haziran'da okulun tüm öğrencileri için bir sınav olacağını açıkladı.

Rektör Şahin duyurdu: 23 Haziran'a sınav koyduk, girmeyenlere mazeret sınavı olmayacak

İstanbul’da bulunan MEF Üniversitesi’nin Rektörü Muhammed Şahin, Twitter’dan öğrencilerine seslendi. 23 Haziran’da tüm öğrenciler için bir sınav olacağını açıklayan Şahin, sınava giremeyecek öğrenciler için mazeret sınavı olmayacağını da ekledi.

Şahin, böylece 23 Haziran’da tekrar edilecek İstanbul seçimleri için oy kullanabilecek ancak şehir dışında olması muhtemel öğrencilere, o gün İstanbul’da bulunmaları için bir neden daha sunmuş oldu!

YSK’nin seçimlerin tekrar edileceğini açıklamasının ardından yeni tarihin 23 Haziran olacağı duyurulmuştu.

Kararın ardından pek çok kurum, havayolu şirketleri, konaklama firmaları müşterilerine 23 Haziran esnekliği sağladıklarına dair açıklamalar yapmıştı.


PARTNERSuskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...Suskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...
TÜRGEV hack'lendi: Bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç bilirizTÜRGEV hack'lendi: Bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz
Dehşet saçtı! Kocasını ve görümcesini öldürdüDehşet saçtı! Kocasını ve görümcesini öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mef 23 haziran mef üniversitesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Cem Yılmaz korkuttu! 'Başta şaka sandık'

Cem Yılmaz korkuttu! 'Başta şaka sandık'

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

İBB'den yeni karar! Talimatı Ali Yerlikaya verdi

İBB'den yeni karar! Talimatı Ali Yerlikaya verdi

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRGEV hack'lendi: Bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz

TÜRGEV hack'lendi: Bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz

Dehşet saçtı! Kocasını ve görümcesini öldürdü

Dehşet saçtı! Kocasını ve görümcesini öldürdü

Suratına ahtapot yapıştı! Sonrası daha da ilginç

Suratına ahtapot yapıştı! Sonrası daha da ilginç

Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma

Görüntüler hızla yayıldı! Lisedeki olaya büyük tepki

Anneler Günü hediyenizi almadan önce bu koleksiyona mutlaka göz atmalısınız!

Anneler Günü hediyenizi almadan önce bu koleksiyona mutlaka göz atmalısınız!

İstediği ayakkabı çok pahalıydı! Bakın ablası nasıl sürpriz yaptı

İstediği ayakkabı pahalıydı! Bakın ablası nasıl sürpriz yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.