Rektör Şahin duyurdu: 23 Haziran'a sınav koyduk, girmeyenlere mazeret sınavı olmayacak

İstanbul’da bulunan MEF Üniversitesi’nin Rektörü Muhammed Şahin, Twitter’dan öğrencilerine seslendi. 23 Haziran’da tüm öğrenciler için bir sınav olacağını açıklayan Şahin, sınava giremeyecek öğrenciler için mazeret sınavı olmayacağını da ekledi.

Şahin, böylece 23 Haziran’da tekrar edilecek İstanbul seçimleri için oy kullanabilecek ancak şehir dışında olması muhtemel öğrencilere, o gün İstanbul’da bulunmaları için bir neden daha sunmuş oldu!

YSK’nin seçimlerin tekrar edileceğini açıklamasının ardından yeni tarihin 23 Haziran olacağı duyurulmuştu.

Kararın ardından pek çok kurum, havayolu şirketleri, konaklama firmaları müşterilerine 23 Haziran esnekliği sağladıklarına dair açıklamalar yapmıştı.

Sevgili Öğrencilerim,

23 Haziran'a tüm öğrenciler için bir sınav koyduk. Sınava gelmemezlik yapmayalım, mazeret sınavı olmayacak sonra : ) — Muhammed Sahin (@Muhammed__Sahin) 8 Mayıs 2019



