Rengarenk deniz yataklarıyla Instagram'ı sallamaya hazır mısınız?

Şehir hayatının yorucu temposuna ek olarak hava sıcakllığının gittikçe artması nedeniyle, serinletici ve dinlendirici tatillere ihtiyaç duyuyoruz. Bu keyifli ve huzurlu anları dostlarımızla ve takipçilerimizle paylaşmak ise en büyük hobimiz haline geldi. Denizde ve havuzda keyif yaparken, birbirinden güzel Instagram paylaşımlarında sizlere eşlik edecek renkli deniz yataklarını bir araya getirdik.

1- ‘Klasikten vazgeçmem’ diyenler burada mı?

Üç farklı renk seçeneği olan Bestway deniz yatağı; sahip olduğu görüş penceresi sayesinde yüzüstü yatarken su altını rahatlıkla izlemenize olanak sağlıyor. Farklı renklerin bir arada kullanıldığı bir model olmasının yanı sıra uygun fiyatı ve konforu ile birçok tatilcinin vazgeçilmez parçası olmaya aday.

Bestway markalı deniz yatağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Suyun üzerinde bitmeyen konfor

Denizde ya da havuzda güneşlenirken konforunuzu ikiye katlamak istiyorsanız Bestway’in yastıklı deniz yatağı modeli tam size göre. Boyun kasılmaları yaşamamak ve gerçek bir yatak keyfi arayışında olanlar; üç farklı renk seçeneğine sahip olan bu modeli gönül rahatlığıyla tercih edebilir.

Bestway 43015 Deniz Yatağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Bu deniz yatağı sayesinde tüm bakışlar üzerinizde olacak

Fotoğraflar ile sosyal medya hesaplarınızı renklendirmek istiyorsanız bu karpuz dilimi şeklindeki deniz yatağı sizin için oldukça uygun. Canlı kırmızı ve yeşil renkleri sayesinde gerçekçi bir görünüme sahip olan bu dev karpuz dilimi tatilinize renk katacağından emin olabilirsiniz.

Bestway’in bu eğlenceli ürününe BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Denizden hiç çıkmak istemeyenler için

Sırt ve kol desteği bulunan bu şişme yatak. Denizde geçireceğiniz vakti iki katına çıkarabilir. Her açıdan rahat etmeniz için tasarlanmış olan bu ürün, oldukça sade bir görünüme sahip.

Bestway’in kol ve sırt destekli bu ürününe BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Birleşerek çoğalın!

Tek kişilik kullanılabileceği gibi birbirine bağlanarak büyütülen bu pizza dilimi şeklindeki deniz yatağı, eğlenceli bir görünüme sahip olduğu için sosyal medya hesabınızı oldukça hareketlendirecek. Gövdesinde bulundurduğu bardak koyma kısmı sayesinde içeceklerinizi kolaylıkla tüketebileceksiniz.

Bestway’in pizza dilimi deniz yatağı modeline BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Güvenliğinden ödün vermeyin

Eğlenirken aynı zamanda güvenliğinizi sorun etmek istemiyorsanız; kenarlı yüksek olan Bestway Desenli Deniz Yatağını tercih edebilirsiniz. Mavi ve beyaz renkleriyle ferahlatıcı bir görünüme sahip olmasının yanı sıra oldukça korunaklıdır.

Sade ve şık bir görünüme sahip olan bu deniz yatağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Denizde güneşlenirken huzurlu huzurlu yudumlayın

Denizde ya da havuzda güneşlenirken aynı zamanda içeceğinizi yudumlamak istiyorsanız ve bunu yaparken konforunuzdan ödün vermek istemiyorsanız Bestway’in altı fileli şişme deniz yatağı tam size göre.

Yuvarlak bir forma sahip olmasına rağmen yastık detayına da sahip olan bu Bestway modeline BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Sıradışı olmayı sevenler için bire bir

Meyve dilimlerinin renkli dünyasından kesit sunan portakal görünümlü bir deniz yatağı hayal edin. Gerçekçi görünümünün yanı sıra uygun fiyatlı olması INTEX’in bu ürününü oldukça ilgi çekici yapıyor.

Kolay bir kullanıma sahip olan portakal dilimi ada yatak modeline BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Sadelikten ve şıklıktan vazgeçemeyenler bayılacak

Şeffaf gövde ve renkli uç kısımlarıyla sizi bir hamaktaymış gibi hissettiren bu ürün yeşil ve sarı olmak üzere iki seçenekten oluşmaktadır.

Perfeclan su hamağı modeline BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Her zaman şıklığı tercih edenler için

Renk ve canlı bir görünümün yanı sıra her zaman sade ve şık ürünler kullanmayı tercih edenlerdenseniz; deniz kabuğu şeklindeki bu model tam size göre.

INDEX’in şeffaf deniz kabuğu modeline BURADAN ulaşabilirsiniz.



