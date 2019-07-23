YEMEK

Rengine bile aşığız! Mürdüm eriği ile hazırlayacağınız 5 enfes lezzet

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 23.07.2019 09:58 | Son Güncelleme

Tadı, aroması ve hatta rengiyle bile kalbimizi çalan mürdüm eriğinin tek eksisi bize yazın sonuna yaklaştığımızı hatırlatmasıdır :) Yeni yeni tezgahlara düşen mürdüm erikleri, yazın sonunda daha da olgunlaşarak gerçek lezzetini alır. Bize de olgunlaşmış eriklerle enfes tarifler hazırlamak düşer.

Rengine bile aşığız! Mürdüm eriği ile hazırlayacağınız 5 enfes lezzet

Etinden tatlısına varana kadar mürdüm eriğiyle afiyetle yiyebileceğiniz lezzetler hazırlayabilirsiniz. Osmanlı mutfağında da sık sık karşımıza çıkan mürdüm eriğiyle 5 farklı yemek hazırladık, buyursunlar;

İncirli erikli milföy galette

galette
Mis kokulu bu lezzet ile kalpleri çalmaya hazır mısınız? Yapımı hem kolay hem de aşırı lezzetli incirli, erikli milföy galette tarifi için tıklayın.

Mürdüm erikli smoothie

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Mürdüm eriği sadece tatlılarda değil, içeceklerde de kullanabilirsiniz. Oldukça güzel aroması olan meyve ile bolca vitamin alın! Tarifin detayları için ise sizleri şöyle alalım.

Mozzarella dolgulu erikli bonfile

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Osmanlı mutfağında baş yemeklerden biridir erikli bonfile. Saray mutfağından günümüze kadar uzanan bu yemeğe bir de mozzarella kattık tadını ikiye katladık. Ağır misafirleriniz varsa erikli bonfile doğru bir seçim olacaktır. Tarifin detayları için tıklayın.

Erikli çikolatalı enerji bar

erikli bar
Son derece sağlıklı olan erikli çikolatalı enerji barları ile hem zayıflayabilir hem de çikolata yemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Erikli cevizli kek

erikli kek
Tart görünümlü kekimiz kokusuyla bile cezbediyor! Beş çayınıza yeni eşlikçi arıyorsanız doğru yerdesiniz :) Tarifin detayları için tıklayın.

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