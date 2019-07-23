Rengine bile aşığız! Mürdüm eriği ile hazırlayacağınız 5 enfes lezzet

Etinden tatlısına varana kadar mürdüm eriğiyle afiyetle yiyebileceğiniz lezzetler hazırlayabilirsiniz. Osmanlı mutfağında da sık sık karşımıza çıkan mürdüm eriğiyle 5 farklı yemek hazırladık, buyursunlar;

İncirli erikli milföy galette



Mis kokulu bu lezzet ile kalpleri çalmaya hazır mısınız? Yapımı hem kolay hem de aşırı lezzetli incirli, erikli milföy galette tarifi için tıklayın.

Mürdüm erikli smoothie



Mürdüm eriği sadece tatlılarda değil, içeceklerde de kullanabilirsiniz. Oldukça güzel aroması olan meyve ile bolca vitamin alın! Tarifin detayları için ise sizleri şöyle alalım.

Mozzarella dolgulu erikli bonfile



Osmanlı mutfağında baş yemeklerden biridir erikli bonfile. Saray mutfağından günümüze kadar uzanan bu yemeğe bir de mozzarella kattık tadını ikiye katladık. Ağır misafirleriniz varsa erikli bonfile doğru bir seçim olacaktır. Tarifin detayları için tıklayın.

Erikli çikolatalı enerji bar



Son derece sağlıklı olan erikli çikolatalı enerji barları ile hem zayıflayabilir hem de çikolata yemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Erikli cevizli kek



Tart görünümlü kekimiz kokusuyla bile cezbediyor! Beş çayınıza yeni eşlikçi arıyorsanız doğru yerdesiniz :) Tarifin detayları için tıklayın.



