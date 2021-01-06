Renk körlüğü problemi yaşayan insanların dünyayı nasıl gördüğünü ortaya seren bilgilendirici görsel!

Renk körlüğü bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunmasıdır. Bu eksiklik sonucunda çeşitli renklerin çevresindeki renkler ayırt edilemez. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememe ile ortaya çıkan bozukluktur.

Gözde, ağ tabakada koni olarak bilinen hücreler renklerin algılanmasını sağlar. Bu hücrelerin mavi-mor, yeşil ve sarı-kırmızı dalga uzunluklarındaki ışığa duyarlı olan üç türü vardır. Zedelenen ya da olmayan hücrenin türü renk körlüğünün türünü belirler. İşte sizler için renk körlüğü sorunu yaşayan insanların renkleri algılama biçimlerini araştırdık.

NORMAL GÖRÜŞ

Normal görüşe sahip olan insanlar bu görselde bulunan tüm renkleri canlı bir şekilde algılar.

YEŞİL RENK KÖRLÜĞÜ

En yaygın tipteki renk körlüğü olan Deuteranopia ya da yeşil renk körlüğü erkeklerin yüzde 4,63’ünde görülüyor ve birçok insan bunun farkına dahi varmıyor. Bu hastalığa sahip kişilerin görselden özellikle yeşil ve kırmızı açısından renklerin parlaklıklarının bir kısmını kaybettiği açıkça görülüyor.