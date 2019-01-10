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Resident Evil 2 Remake demo geliyor!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 10.01.2019 08:45 | Son Güncelleme

Resident Evil fanlarının büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri Resident Evil 2 Remake için demo tarihi sonunda belli oldu. İşte Resident Evil 2 Remake demo tarihi.

Resident Evil 2 Remake demo geliyor!

Orijinal oyunu 1998 yılında raflardaki yerini alan Resident Evil 2, 21 yıl sonra tekrardan PC ve konsollarımıza konuk olacak. Capcom’un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Resident Evil 2 Remake, eğer büyük bir aksilik olmazsa 25 Ocak’ta raflardaki yerini almış olacak. Peki Resident Evil 2 Remake demo sürümü ne zaman çıkacak? Malum, herkes yenilenmiş Resident Evil 2’nin nasıl bir deneyim sunacağını merak ediyor.

Capcom da bu merakı gidermek için bir demo yayınlanacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz ay Resident Evil 2 Remake demo sürümü Microsoft Store üzerinde listelenmişti. Nitekim Capcom da bu demoyu doğruladı.

Capcom tarafından yapılan açıklamada Resident Evil 2 Remake demo versiyonunun 11 Ocak itibariyle kullanılabilir olacağı belirtildi. Yani oyun severler 1-Shot isimli demoyu 11 Ocak’tan itibaren indirip oynayabilecekler. PS4 ve Xbox One’ın yanı sıra PC için de yayınlanacak olan demo 31 Ocak 2019’a kadar indirilebilir olacak.

Bu arada demonun süre kısıtlaması olacağını da belirtelim. Yani demoyu bitirmek için 30 dakikalık süreniz olacak. Eğer bu süre içerisinde demoyu bitiremezseniz bir daha oynayamayacaksınız. Kısacası Capcom demoyu defalarca açıp oynamanıza izin vermeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Resident Evil oyun güncelleme

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