Resident Evil 3 Remake resmiyet kazandı

Resident Evil 2 Remake’in bu kadar çok satması, Capcom’u daha fazla Remake oyun yapmak için harekete geçirdi.

Aslına bakılırsa Japon oyun devi, Resident Evil 3 Remake hakkındaki ilk ipuçlarını Resident Evil 2 Remake çıkmadan vermişti. Yetkililer yeni remake oyunların geleceğinin RE2 Remake satışlarına bağlı olduğunu söylemişlerdi. Nitekim başarılı seyreden satış rakamlarının akabinde gelen RE3 Remake duyurusu bizler için sürpriz olmadı..

Son birkaç haftadır Capcom’un RE3 Remake üzerinde çalıştığına dair güçlü söylentiler vardı. Nitekim sonunda bu söylentiler resmiyet kazandı. Capcom Resident Evil 3’ün Remake versiyonunu resmen duyurdu. Üstelik oyun için bir de tanıtım videosu yayınlandı. Dilerseni bu videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

RE3 Remake de muhtemelen RE2 Remake ile aynı motoru kullanacak. Dolayısıyla grafikler ve oynanış mekanizması da RE2 Remake ile benzer olacaktır. Yeni RE3 Remake 3 Nisan’da raflardaki yerini almış olacak.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Resident Evil 3 Nemesis ilk olarak 1999 yılında PlayStation için çıkmıştı. Oyun daha sonra pek çok platformda boy gösterdi.

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