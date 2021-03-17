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Reşit Karabacak ne zaman öldü? Reşit Karabacak kimdir?

17.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Oyunları, Balkan Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan güreşçi Reşit Karabacak, bir dönem Milli Takım antrenörlüğü de yaptı. Survivor 2021 yarışmacılarından Yunus Emre Karabacak’ın babası olan Reşit Karabacak, henüz 19 yaşında güreşe başlamıştı…

Reşit Karabacak ne zaman öldü? Reşit Karabacak kimdir?

İlk birinciliğini güreşe başladıktan sonra elde eden Reşit Karabacak, 19 Kasım 2020’de Kovid-19’a yakalanmış, ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Oğlu Yunur Emre Karabacak da babası Reşit Karabacak için, ‘’Herkesi yendi, bu hastalığa yenildi.’’ açıklamasında bulunmuştu…

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

5 Temmuz 1954’te Erzurum'da doğan Türk güreşçi Reşit Karabacak, güreş sporuna 1973’te İzmir'de başladı. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceler elde eden Reşit Karabacak, Millî Takım antrenörlüğü de yaptı.

İlk şampiyonluğunu güreşe başladıktan bir sene sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile yaşayan Reşit Karabacak, arkasından Akdeniz ve Avrupa şampiyonu oldu.

REŞİT KARABACAK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Sonrasında güreşi bırakan Reşit Karabacak, 19 Kasım 2020’de Kovid-19’a yakalandı. Kalp krizi geçiren Reşit Karabacak, Bursa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti…

OĞLU SURVİVOR'A KATILDI

Reşit Karabacak’ın oğlu Yunus Emre Karabacak, Survivor 2021 yarışmasında yer almıştı…

Bursa'da 66 yaşında hayatını kaybeden Reşit Karabacak'ın eşi Melike Karabacak, ‘Dağım yıkıldı, çok üzgünüm’ sözlerini sarfetmişti.

Aktif sporculuk kariyerini sonlandırmasının arkasından millî takım antrenörlüğü yapan Reşit Karabacak için Bursa’daki Mihraplı Caminde cenaze töreni yapılmıştı. Törene, Türk güreşinin efsanelerinden Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, spor camiasından birçok isim ve çok sayıda vatandaş katılmıştı.

Reşit Karabacakın eşi Melike Karabacak ile kızları Kübra, Esra, Elif ve Emine Karabacakın törende ayakta durmakta güçlük çektiği görülmüştü.

Reşit Karabacak ne zaman öldü? Reşit Karabacak kimdirr

‘’BU HASTALIĞI YENEMEDİ’’

Çok üzgün olduğunu dile getiren ve gözyaşlarına hakim olamayan eşi Melike Karabacak, başka bir şey söylemek istemediğini vurguladı.

Reşit Karabacak’ın oğlu Yunus Emre Karabacak ise her zaman babasının yanında olduğunu kaydederek, onun büyük bir şampiyon olduğunu vurguladı. Babasının çok savaştığını ancak bu defa olmadığını belirten Yunus Emre Karabacak, ‘Bu sefer yenildi.’ dedi.

Babasının herkes tarafından çok sevildiğini vurgulayan Yunus Emre Karabacak, Reşit Karabacak’ın birçok rakibini yendiğini fakat bu hastalığa yenildiğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) survivor Bursa
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