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Ressam Devrim Erbil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 11:43 | Son Güncelleme

Erbil, "Haber" kategorisinde çok etkilendiğini belirttiği İsrail polisinin Filistinli bir kıza tekme attığı kareye oy verdi

Ressam Devrim Erbil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

İSTANBUL (AA) - Ressam Devrim Erbil, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"2. İstanbul Art Show" fuarının açılışında AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Erbil, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oyunu kullandı.

Erbil, "Haber" kategorisinde Faiz Ebu Rmeleh'in çektiği, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif içerisinde müdahale ettiği sırada yere düşen Filistinli bir kıza İsrail polisinin tekme attığı kareye oy verdi. Erbil, bu karenin kendisini çok etilediğini vurguladı.

"Yaşam" kategorisinde de Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" başlıklı fotoğrafına oy veren sanatçı, eserin insan hayvan ilişkisini birçok yönden ele aldığını söyledi.

Fotoğrafları estetik ve anlam açısından inceleyerek oy verdiğini ifade eden Devrim Erbil, "Spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği doğuştan iki kolu olmayan Milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun fotoğrafını beğendi.

Erbil, "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafa ilişkin değerlendirmesinde, "Engellilerin atletizm ya da diğer sporlarda yer alması her zaman içimi ürpertir ve insan gücünün nelere kadir olduğunu görürüm. Bu anlamda onları çok başarılı insanlar olarak gördüğüm için bu fotoğrafı seçiyorum." dedi.

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