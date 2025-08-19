Restoranda yemek videosu çeken fenomenlere araba çarptı! O anlar olay oldu

Yemek fenomenleri Nina Santiago (İnternette NinaUnrated olarak biliniyor) ve Patrick Blackwood, Teksas'ın Houston kentindeki bir restoranda yemek tadımı yaparken bir araç pencereden içeri girerek ikiliye çarptı.

ÇARPMA VİDEOSU VİRAL OLDU

Kazanın neden kaynaklandığı henüz belli değil ancak Nina, SUV'nin "bize doğrudan çarptığını" söyledikten sonra iyileşme süreciyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bileğinde ve yüzünde aldığı çok sayıda kesik fotoğraflarını yayınlayan fenomen "Patrick Blackwood ve ben bir yemek programı kaydederken, Houston, Teksas'taki Cuvee Culinary Creations'ın cam duvarına bir SUV çarparak her şeyi paramparça ettikten sonra hayatta kaldığım için çok minnettarım," diye yazdı.

"Bu deneyim bana kimin gerçekten önemli olduğunu gösterdi. Hayat kin ve öfke için çok kısa. Bırakın gitsin, affedin, anı yaşayın ve çevrenizdekilere değer verin. Bu bizim son yemeğimiz olabilirdi." notunu da ekledi.