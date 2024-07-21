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    4. Restoranlarda yayın açıp bedava yemek yiyordu! TikTok ünlüsü Berivan kovulunca çılgına döndü

    Restoranlarda yayın açıp bedava yemek yiyordu! TikTok ünlüsü Berivan kovulunca çılgına döndü

    21.07.2024 08:45
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    Kafe ve restoranları gezip reklam teklif ederek çoğu kez ücretsiz yemek yiyen TikTok ünlüsü "Berivan" bu kez çılgına döndü. 'berivans_34' kullanıcı adıyla tanınan kadın restorandan kovulunca öfkesine hakim olamadı. O anlar canlı yayına yansıdı, sosyal medyada yorum yağdı.

    Restoranlarda yayın açıp bedava yemek yiyordu! TikTok ünlüsü Berivan kovulunca çılgına döndü

    Yemeğini sipariş etti, TikTok'tan yayını açtı ama bu kez işler beklediği gibi gitmedi... Kafe ve restoranlara gidip reklam karşılığı bedava yemek yiyen "Berivan" son gittiği restoranda neye uğradığını şaşırdı. 'berivans_34' adlı kullanıcı son gittiği restoranda işletme sahipleri tarafından tanınınca kibarca kovuldu.

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    RESTORANDA "TANIDIK" ÇIKTI

    Siparişi sofraya geldikten sonra kendisine işletme personeli tarafından "Bundan sonra sizi ağırlamak istemiyoruz, bilginiz olsun. Yayınlarınızı da biliyoruz. Ben sizin diğer yayınlarınızı da biliyorum" dendi. Berivan'ın ayrıca "kötü yorumlar yaptığı" belirtilirken bu yorum TikTok ünlüsünü çileden çıkarttı.

    "İŞTAHIM KAÇTI"

    "Ben mi kötü yorum yapıyorum?" diyerek çıkışan Berivan, "Tamam, yapmıyorsanız da sıkıntı yok." yanıtını aldıktan sonra iştahının kaçtığını söyleyip "Ay ben yemiyorum, valla yemiyorum" dedi.

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    "HESABI ÖDE" LAFINI DUYUNCA...

    Bunun üzerine bir başka kişi Berivan'a "Tamam hesabını öde, yeme" deyince Berivan afalladı.

    Daha sonra personel Berivan'dan daha sonra hesap istenmediğini belirtti, Berivan ise "İştahım kaçtı. Ben normalde hepsini yiyordum" dedi.

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    Personel, kendisinin restoranda istenmediğini Berivan'a bir kez daha hatırlatıp "Tamam afiyet olsun. Biz sizden hesap istemiyoruz. Bundan sonra sizi ağırlamak istemiyoruz" dedi.

    SOSYAL MEDYAYI YIKAN ANLAR

    Bu sırada canlı yayının açık olması sosyal medyayı da salladı. Kullanıcıların birçoğu işletmeyi haklı buldu. İşte gelen yorumlardan bazıları:

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    Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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    tiktok restoran kafe
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