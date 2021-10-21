Daha önce yediklerinizi unutun! Ustasından restoran lezzetini aratmayan lahmacun tarifi…

Usta ellerden çıkan ve taş fırında pişen lahmacunun lezzetinin bir başka olduğunu kabul ediyoruz. Yine de lahmacun yemek için her seferinde dışarı çıkmanıza ya da sipariş vermenize gerek yok! Sevgi ile mayaladığınız hamuru ve özenle hazırladığınız iç harcı ile siz de ustalara taş çıkartan lahmacunlar hazırlayabilirsiniz. İşte diyet bozduracak kadar lezzetli olan ev yapımı lahmacun tarifi…

LAHMACUN TARİFİ

MALZEMELER

İÇ HARÇ İÇİN:

500 gr yağlı dana kıyma

2 adet domates

2 adet orta boy soğan

2 adet kırmızı biber

3 adet yeşil biber

1 demet maydanoz

¼ çay bardağı su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

¼ çay kaşığı pul biber

HAMURU İÇİN:

5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

HAZIRLANIŞI