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Daha önce yediklerinizi unutun! Ustasından restoran lezzetini aratmayan lahmacun tarifi…

21.10.2021 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıtır çıtır hamuru ve enfes iç harcı ile yemelere doyamadığımız lahmacun, kuşkusuz ki Türk mutfağı denilince akla gelen ilk lezzetlerden biri. Peki, bu kadar övgüyü hak eden bir lezzeti kendi mutfağınızda hazırlamaya ne dersiniz? Nasıl mı? İşte yiyenin bir daha unutamayacağı ev yapımı lahmacun tarifi…

Daha önce yediklerinizi unutun! Ustasından restoran lezzetini aratmayan lahmacun tarifi…

Usta ellerden çıkan ve taş fırında pişen lahmacunun lezzetinin bir başka olduğunu kabul ediyoruz. Yine de lahmacun yemek için her seferinde dışarı çıkmanıza ya da sipariş vermenize gerek yok! Sevgi ile mayaladığınız hamuru ve özenle hazırladığınız iç harcı ile siz de ustalara taş çıkartan lahmacunlar hazırlayabilirsiniz. İşte diyet bozduracak kadar lezzetli olan ev yapımı lahmacun tarifi…

LAHMACUN TARİFİ

MALZEMELER

İÇ HARÇ İÇİN:

  • 500 gr yağlı dana kıyma

  • 2 adet domates

  • 2 adet orta boy soğan

  • 2 adet kırmızı biber

  • 3 adet yeşil biber

  • 1 demet maydanoz

  • ¼ çay bardağı su

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • ¼ çay kaşığı pul biber

HAMURU İÇİN:

  • 5 su bardağı un

  • 2 su bardağı su

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı toz şeker

HAZIRLANIŞI

  • İç harç için kıyma, sıvı yağ, baharatlar ve salçalar hariç tüm malzemeleri mutfak robotunda çekin. Maydanozları en son ilave edin.

  • Rondoda çektiğiniz harcı bir kabın içerisine alın.

  • Baharatları, salçaları ve sıvı yağı ekleyerek güzel bir şekilde karıştırın.

  • Son olarak kıymayı da harca ekleyerek iyice yoğurun. Harç kuru ise biraz su ekleyebilirsiniz.

  • Harcınızı dinlenirken hamur için bir kabın içerisine suyu dökün.

  • Ardından tuz ve şekeri ilave ederek karıştırmaya başlayın.

  • Unu yavaş yavaş suyun içerisine eklemeye devam ederek hamurunuz orta sertlikte olana kadar yoğurun.

  • Orta sertliğe ulaşan hamuru tezgahın üzerinde en az 5 dakika daha yoğurun.

  • Hamuru silindir haline getirerek eşit parçalara ayırın.

  • Eşit büyüklerdeki bezelerin üzerini nemli bir bez ile örtün ve 1 saat dinlendirin.

  • Fırını 250 derece fanlı ve alt-üst açık olarak şekilde ayarlayın.

  • Tezgahın üzerine biraz un serperek bezeleri ince bir şekilde açın.

  • Açılan hamurun üzerine harcı güzelce yayın.

  • Lahmacunu yağlı kağıt üzerine koyun ve ısınan fırının tabanına yerleştirin.

  • Lahmacunların tabanında hafif bir yanma olduğunda lahmacunu fırından alabilirsiniz.

  • Lahmacunları soğan, domates, marul, maydanoz ve limon ile taçlandırabilirsiniz. Afiyet olsun!
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