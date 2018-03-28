Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Resul Dindar'a kötü haber geldi. Son dakika gelişmesine göre ünlü şarkıcı Resul Dindar'ın dün kaza geçiren annesi Meliha Dindar hayatını kaybetti.
Resul Dindar’ın annesi Meliha Dindar (53) ve babası Osman Dindar (60), dün motosikletlerinin kaya parçasına çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı. Kazada ağır yaralanan anne Meliha Dindar hayatını kaybetti.
Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Arhavi-Hopa yolunda meydana geldi. Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşenÿkaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı.
Şarkıcı Resul Dindar’ın anne ve babası olduğu belirlenen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Meliha Dindar burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
RESUL DİNDAR KİMDİR?
Karadeniz müziği sanatçısı Resul Dindar’ın hayatı merak ediliyor. Divane, Dalgalan Karadeniz ve Aşk-ı Meşk adında üç albümü bulunan Resul Dindar’ın yaşı ve kariyeri araştırılıyor. İşte Resul Dündar’ın hayatına ilişkin bazı detaylar!
Resul Dindar kimdir, Karadeniz ezgilerini son yıllarda en güzel şekilde seslendiren isimlerden birisidir.
Resul Dindar, 24 Ocak 1982 tarihinde Artvin, Hopa’da doğmuştur. Yaşamının büyük bir bölümü doğduğu Hopa‘da geçmiştir. 2005 yılının Eylül ayında üniversitede okuyan abisinin yanında kalmak için İstanbul‘a gelmiş ve yerleşmiştir. Aslında amacı garsonluk yapmak imiş.
İstanbul’a geldikten sonra arkadaşlarıyla “So Bulurt” (Nereye Gidiyoruz) adında bir gurup kurdu. Bu gurup ile Karadeniz müziği yaptıktan 2 yıl sonra da gurup dağılmıştır.
Kısa bir süre sonra da 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte sekiz üyeli Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate grubu ile birlikte “Nani” ve “Nayino” adlı albümleri çıkardı. 2012 yılında Resul Dindar guruptan ayrılarak müzik hayatına yalnız devam etti.
Resul Dindar, Karmate grubundan 4 arkadaşı ile beraber ayrıldılar ancak grup kurmadan birlikte çalıştılar. İlk çıkardıkları albüm “Divane” oldu.
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