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Reyhan Karaca bir haftada 2 kez hastanelik oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 26.12.2017 12:11 | Son Güncelleme 3 saat önce

Şarkıcı Reyhan Karaca, bir hafta içinde ikinci kez hastanelik oldu. Diz kapağı kırıkları teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılan Reyhan Karaca’nın sağlık durumuyla ilgili bilgiyi meslektaşı Onur Akay verdi.

Reyhan Karaca bir haftada 2 kez hastanelik oldu

Reyhan Karaca, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 2017’nin son haftasında önce saç derisi nedeniyle tedavi olan ünlü sanatçı, ikinci kez hastanelik oldu. Meslektaşının sargıya alınmış bacağının fotoğrafını paylaşan Onur Akay, Reyhan Karaca’nın sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili arkadaşımız Reyhan Karaca, 2017’nin son günlerinde bir hafta içinde iki kez hastanelik oldu. Saç derisinde meydana gelen lezyonlara operasyon yapıldı ve daha sonra yeniden hastaneye kaldırılan Reyhan Karaca’nın, Patella kırıkları olarak bilinen diz kapağı kırıkları teşhisi ile bacağı sargıya alındı. Kendisine acil şifalar dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
Reyhan Karaca sağlık durumu

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