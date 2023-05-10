MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reynmen aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Reynmen aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

10.05.2023 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili aşka geldi ve dudak dudağa poz verdi. Bu anları ise sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştılar.

Reynmen aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla ilan etmişti.

Aşkları dolu dizgin devam eden ikili sosyal medyadan yeni karelerini paylaştılar. Emire Cansu Kurtaran sevgilisi ile dudak dudağa pozlarını beyaz kalp emojisi ile yayınladı.

poz 1

Emire Cansu Kurtaran'ın bu paylaşımına ise Reynmen 'Kelimeler kifayetsiz' yorumunu yaparak kalp emojisi koydu. Ünlü çiftin bu paylaşıma beğeni yağdı.

dudak dudağa

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kestiTransparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti
Ayşegül Yıldız Survivor Semih ile aşk mı yaşıyor? Ortalığı karıştıran iddiaAyşegül Yıldız Survivor Semih ile aşk mı yaşıyor? Ortalığı karıştıran iddia
Usta sanatçı sosyal medyadan paylaştı!Usta sanatçı sosyal medyadan paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Reynmen yusuf aktaş sosyal medya Miss Turkey sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Canlı yayında istifa! Çok çarpıcı 'İnce' iddiası

Canlı yayında istifa! Çok çarpıcı 'İnce' iddiası

Sosyal medyada gündem oldu! "Değiştirelim be"

Sosyal medyada gündem oldu! "Değiştirelim be"

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Faizsiz kredi, 48 ay vade! Canlı yayında açıkladı...

Faizsiz kredi, 48 ay vade! Canlı yayında açıkladı...

İlk tur ihtimali ve memur zammı... Kritik isim açıkladı

İlk tur ihtimali ve memur zammı... Kritik isim açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.