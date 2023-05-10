Reynmen aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla ilan etmişti.

Aşkları dolu dizgin devam eden ikili sosyal medyadan yeni karelerini paylaştılar. Emire Cansu Kurtaran sevgilisi ile dudak dudağa pozlarını beyaz kalp emojisi ile yayınladı.

Emire Cansu Kurtaran'ın bu paylaşımına ise Reynmen 'Kelimeler kifayetsiz' yorumunu yaparak kalp emojisi koydu. Ünlü çiftin bu paylaşıma beğeni yağdı.





