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  4. Reynmen evlendi! Emire Cansu Kurtaran'ın gelinliği ve after elbisesi çok beğenildi

Reynmen evlendi! Emire Cansu Kurtaran'ın gelinliği ve after elbisesi çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.10.2024 11:49
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Uzun süredir birlikte olan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile Emire Cansu Kurtaran, dünyaevine girdi. İtalya'da gerçekleşen düğünden kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Reynmen'in eşi Emire Cansu Kurtaran'ın gelinliği ve after elbisesi ise beğeni topladı.

Reynmen evlendi! Emire Cansu Kurtaran'ın gelinliği ve after elbisesi çok beğenildi

"Reynmen" lakaplı ünlü şarkıcı Yusuf Aktaş, uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran'a geçtiğimiz nisan ayında evlenme teklif etmişti.

İTALYA'DA EVLENDİLER

Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenlenen törenle dünyaevine giren çifti, aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

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Emire Cansu Kurtaran Galia Lahav imzalı bir gelinlik tercih ederken; Reynmen ise Loro Piana'dan bir damatlık giydi. Emire Cansu'nun dantel işlemeli ve kabartmalı çiçeklerle süslenmiş gelinliği çok beğenildi.

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Uzun duvak tercih eden Emire Cansu Kurtaran'ın after elbisesi de takipçilerinden tam not aldı. Emire Cansu after partide kısa dantel işlemeli bir elbise giyip üzerine ise kürk aldı.

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EmireCansu Kurtaran'a sosyal medyada; 'çok güzel olmuş', 'sade ve şık', 'tercihlerini çok sevdim' gibi yorumlar yapıldı.

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Reynmen emire cansu kurtaran
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