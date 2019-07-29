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Reynmen’in yeni aşkı ortaya çıktı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 29.07.2019 10:52 | Son Güncelleme

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan sosyal medya fenomeni Reynmen’i gönlünü bir oyuncuya kaptırdığı öne sürüldü.

Reynmen’in yeni aşkı ortaya çıktı!

Reynmen adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, şu sıralar 'Ela' isimli şarkısıyla ortalığı kasıp kavuruyor.

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Reynmen’in Yasak Elma dizisinde Talat Bulut’un küçük kızı Lila rolüyle ünlenen Ayşegül Çınar ile yakınlaştığı iddia edildi.

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Ayşegül Çınar’ın Reynmen ile yakınlığını fanlarının paylaştığı video ortaya çıkardı.

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tv100'de ekrana gelen "Magazin Hattı"nın haberine göre Göktürk’teki evinin bahçesinde şarkı söyleyen Reynmen’in yanındaki salıncakta sallanan genç kızın Ayşegül Çınar olduğu öğrenildi.

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reynmen yeni aşkı ayşegül çınar

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