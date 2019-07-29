Reynmen’in yeni aşkı ortaya çıktı!

Reynmen adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, şu sıralar 'Ela' isimli şarkısıyla ortalığı kasıp kavuruyor.
Reynmen’in Yasak Elma dizisinde Talat Bulut’un küçük kızı Lila rolüyle ünlenen Ayşegül Çınar ile yakınlaştığı iddia edildi.
Ayşegül Çınar’ın Reynmen ile yakınlığını fanlarının paylaştığı video ortaya çıkardı.
tv100'de ekrana gelen "Magazin Hattı"nın haberine göre Göktürk’teki evinin bahçesinde şarkı söyleyen Reynmen’in yanındaki salıncakta sallanan genç kızın Ayşegül Çınar olduğu öğrenildi.
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