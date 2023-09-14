Reynmen Katarsis'e katıldı, yayında ilahi söyledi! “Şarkılarını dinliyor musun?” sorusuna cevabı şaşırttı

Çıkardığı şarkılar ve çektiği videolar ile ün kazanan ünlü fenomen ve şarkıcı Reynmen Katarsis’e konuk oldu. Gökhan Çınar'ın sunduğu programa katılan Reynmen çocukluğu, aşk hayatı ve kariyeri ile ilgili açıklamalar yaptı. Gökhan Çınar'ın "Bu aralar çok evlenebilecekmişsin gibi anlatıyorsun?" sorusuna yanıtı ise kafa karıştırdı. İşte o açıklamalar...

"Müzik öğretmeninin yaptığı etkinlikte insanların önünde ilk söylediğin türkü hangisiydi?" sorusunun sorulması üzerine Reynmen "Müzik öğretmenimin önünde değil Kur'an kursuna gidiyordum. Kandilde camide çocuklar ilahi söylesin diye ilahi grubu yapılacaktı. Orada ilahi söylemiştim" dedi ve yayında "Cürmüm ile geldim sana" ve "Sevdim Seni Mabuduma" ilahilerini söyledi.

Ünlü isim müzik öğretmeninin önünde ise Sarı Gelin türküsünü söylediğini dile getirdi.

REYNMEN EVLENİYOR MU?

Gökhan Çınar'ın "Yüzünde başka bir aydınlık var. Bunun aşkla ilgili olduğunu seziyorum" demesinin üzerine Reynmen "Evet, bence de öyle. Aşık olmak beni büyüttü, olgunlaştırdı. Aşk, hayatı daha iyi anlamlandırmamı sağladı." dedi. Ünlü isim "Hayalinde evlenmek, baba olmak var mı?" sorusuna ise "Evet var. Geçen hiç tanımadığım biriyle böyle bir muhabbete girdim ve böyle bir düşüncenin olduğunu hissettim. Bana yaşatılamayan şeyleri daha iyi yapma fikri bencilliğiyle var" yanıtını verdi.

Gökhan Çınar'ın "Bu aralar çok evlenebilecekmişsin gibi anlatıyorsun" demesinin üzerine Reynmen "Valla, tam karşımda da oturduğu için rahat olamıyorum" dedi.

"ÇOK SARMIYOR BENİ"

Reynmen, Gökhan Çınar'ın "Kendi kendine oturup Ela'yı, Derdim Olsun'u filan dinliyor musun?" sorusuna ise "Hiç açıp kendi şarkımı dinlemem. Zaten onlar çıkana kadar ben 5 bin kere filan dinliyorum. Gına geliyor artık. Çok sarmıyor beni." yanıtını verdi.



